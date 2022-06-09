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Щоб сходити в туалет закордоном, Путін бере спеціального охоронця: ЗМІ назвали причину

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Україна, Четвер 09 червня 2022 20:37
Щоб сходити в туалет закордоном, Путін бере спеціального охоронця: ЗМІ назвали причину Фото: Володимир Путін (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російського президента Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони. Він збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналіста французького журналу Paris Match Режиса Жанте й розслідувача російського "Проекта" Михайла Рубіна.

Журналісти отримали докази роботи "спеціального" співробітника Федеральної служби охорони РФ у 2019 році від дотичних джерел, коли Путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії.

Крім того, у травні 2017 року цей же співробітник супроводжував главу Росії до вбиралень під час візиту до Франції.

За даними журналістів, спецпризначенець збирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів, які забирають у спеціальній валізі до Росії.

Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я.

Нагадаємо, російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що Путін регулярно консультується з отоларингологами та хірургами, які спеціалізуються на онкології та проблемах щитовидної залози.

Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його керівник Путін абсолютно здоровий.

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Володимир Путін
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