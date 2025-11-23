ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

План Трампа уже отражает большинство украинских приоритетов, - Умеров

Воскресенье 23 ноября 2025 17:10
UA EN RU
План Трампа уже отражает большинство украинских приоритетов, - Умеров Фото: Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что текущая редакция мирного плана США уже отражает большинство украинских приоритетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов", - написал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит конструктивное взаимодействие с США и внимательное отношение Вашингтона к замечаниям Киева. Это в свою очередь, позволяет двигаться вперед "в совместном процессе".

"Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", - резюмировал Умеров.

Мирный план США и его корректировка

Напомним, на днях США представили новый мирный план по окончанию войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов.

Согласно пунктам документа, которые были в СМИ, Украина должна будет вывести войска с Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и выполнять ряд других требований. В обмен страна получит гарантии безопасности по аналогии НАТО, а также будут возвращены небольшие части оккупированных областей (речь о Харьковской, Сумской и Николаевской).

Вчера Евросовет выпустил заявление, в котором было сказано, что план США может стать основой для достижения мира, но документ требует существенных доработок. Причем в СМИ была информация, что Европа уже направила в Вашингтон доработанный вариант.

Как известно, президент США Дональд Трамп поставил Украине ультиматум: Киев должен согласиться на соглашение до 27 ноября. При этом он подтвердил, что предложение еще не окончательное и в него могут быть внесены изменения.

На фоне этого сегодня в Женеве (Швейцария) проходят консультации между США, Украиной и Европой с целью доработать мирный план Трампа, сделав его более выгодным для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский уже рассказал о первых результатах. По его словам, мирный план США может учесть критически важные для Украины элементы.

При этом агентство Reuters сегодня писало, что окончательно условия плана будут согласованы в ходе личной встречи Зеленского и Трампа.

Подробнее о том, что происходит в Женеве - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Рустем Умеров Мирные переговоры мирный план США Война в Украине
Новости
Контрпредложения ЕС к мирному плану по Украине: Bloomberg узнал детали
Контрпредложения ЕС к мирному плану по Украине: Bloomberg узнал детали
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте