ВСУ зачистили центр Покровска, врагу не удается закрепиться, - ДШВ

Покровск, Донецкая область, Воскресенье 23 ноября 2025 11:12
ВСУ зачистили центр Покровска, врагу не удается закрепиться, - ДШВ
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники сохраняют позиции в центре Покровска и зачистили от врага районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Россиянам не удается закрепиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске. В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться", - сообщили в ДШВ.

К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

В частности, на днях зачистку от вражеского присутствия провел 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.

Отмечается, что это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, который безуспешно пытается усилить давление на северную часть города. При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери.

Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 - ранены.

Бои за Покровск

Напомним, уже длительное время эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление, где российские войска пытаются окружить город с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

В то же время украинские войска проводят контрнаступательные действия и защищают свои позиции.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пока о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.

По его словам, россияне пытаются прорываться к многоэтажкам в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.

Ранее 7 корпус ДШВ сообщал, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и захватить населенный пункт Гришино, который расположен на северо-западе от города.

Захватить сам Покровск россиянам не удается, они не могут продавить оборону города.

Кроме того, как рассказали в ДШВ, российские войска "стачиваются" в Покровске. Враг подтянул оперативные резервы, чтобы пополнить потери среди личного состава.

