Эрдоган анонсировал звонок Путину: обсудят мир в Украине и зерновой коридор

Воскресенье 23 ноября 2025 15:40
Эрдоган анонсировал звонок Путину: обсудят мир в Украине и зерновой коридор Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что завтра у него будет разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Стороны обсудят пути к миру в Украине и возможное возобновление зерновой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АА и пост Эрдогана в соцсети Х.

Во время выступления на G20 турецкий лидер отметил, что на этой неделе его гостем был президент Украины Владимир Зеленский.

"В ходе наших двухсторонних встреч мы подробно обсудили российско-украинскую войну и настояли на том, что мы можем сделать и как достичь мира", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что уже завтра, 24 ноября, у него состоится телефонный разговор с Путиным. В ходе переговоров лидеры обсудят пути к миру в Украине, включая возобновление зернового коридора.

"Наши усилия по зерновому коридору направлены на открытие пути к миру. Завтра на переговорах я вновь обращусь к господину Путину по этому вопросу. Считаю, будет очень хорошо, если нам удастся запустить этот процесс", - заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что Анкара объявила полную мобилизацию усилий, и надеется добиться успеха в вопросе мира в Украине.

Украина на пороге мира

Напомним, что на этой неделе вновь стал актуальным вопрос достижение мират Украине, поскольку США представили новый мирный план для завершения войны.

Он состоит из 28 пунктов, согласно которым, Украина должна будет выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и выполнить ряд других условий. В обмен на это страна получит гарантии безопасности по аналогии НАТО.

Лидеры стран ЕС раскритиковали эту инициативу и немедленно взялись за созданное собственного альтернативного плана. В то же время вчера Евросовет выступил с заявлением, что план США может стать основной для достижения мира, но он требует существенных доработок.

Президент США Дональд Трамп уже публично подтвердил, что Киев должен согласиться на условия до 27 ноября, иначе положение Украины может ухудшится. Однако 22 ноября он уточнил, что текст документа еще не окончательный и может корректироваться.

К слову, сегодня в Швейцарии проходят обсуждения американского плана с участием Украины, США и Европы. Документ хотят доработать и сделать более выгодным для Киева.

При этом Reuters уточняло, что окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Также в медиа была информация, что в конце этой недели в Москву может прибыть группа американских генералов, чтобы обсуждать мирную инициативу.

