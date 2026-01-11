У Кадырова отказали почки, - источники
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в больнице. У него отказали почки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
"У Кадырова отказали почки, Кремль срочно ищет нового лидера для Чечни", - отмечают источники.
Сейчас глава Чечни находится в больнице. К нему уже прибыли члены семьи, в том числе и из других стран.
Напомним, накануне Нового года Кадыров планировал принять участие в заседании госсовета под председательством российского диктатора Владимира Путина. Однако тогда его планы сорвала экстренная госпитализация.
По данным СМИ, во время визита в Москву Кадырова "еле откачали", после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся.
Кадыров хочет передать "трон"
В 2022 году Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Его считают лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования, а подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны.
В декабре 2024 года в сети появилось видео, на котором Кадыров общается с украинскими военнопленными. Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста, а уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов сообщил, что военнопленные могли находиться на территории Чечни. В то же время подтверждено, что в плену осталась лишь часть защитников, зафиксированных на видео.
Ранее, еще в мае, "Новая газета Европа" сообщала, что из-за ухудшения состояния здоровья Кадыров готовит преемника на должность главы Чечни. По данным издания, его место может занять сын Рамзана Кадырова - Адам.