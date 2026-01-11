ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Кадырова отказали почки, - источники

Россия, Воскресенье 11 января 2026 13:40
UA EN RU
У Кадырова отказали почки, - источники Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в больнице. У него отказали почки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"У Кадырова отказали почки, Кремль срочно ищет нового лидера для Чечни", - отмечают источники.

Сейчас глава Чечни находится в больнице. К нему уже прибыли члены семьи, в том числе и из других стран.

Напомним, накануне Нового года Кадыров планировал принять участие в заседании госсовета под председательством российского диктатора Владимира Путина. Однако тогда его планы сорвала экстренная госпитализация.

По данным СМИ, во время визита в Москву Кадырова "еле откачали", после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся.

Кадыров хочет передать "трон"

В 2022 году Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Его считают лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования, а подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны.

В декабре 2024 года в сети появилось видео, на котором Кадыров общается с украинскими военнопленными. Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста, а уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов сообщил, что военнопленные могли находиться на территории Чечни. В то же время подтверждено, что в плену осталась лишь часть защитников, зафиксированных на видео.

Ранее, еще в мае, "Новая газета Европа" сообщала, что из-за ухудшения состояния здоровья Кадыров готовит преемника на должность главы Чечни. По данным издания, его место может занять сын Рамзана Кадырова - Адам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кадыров Чечня Российская Федерация
Новости
У Кадырова отказали почки, - источники
У Кадырова отказали почки, - источники
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка