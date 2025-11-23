ua en ru
Опубликованы полные контрпредложения Европы к плану Трампа: в чем отличия

Украина, Воскресенье 23 ноября 2025 21:12
Опубликованы полные контрпредложения Европы к плану Трампа: в чем отличия Иллюстративное фото: новый план прекращения войны в Украине разрабатывала Европа в противовес США (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европа разработала собственный план прекращения войны. Он базируется на плане, который предложили США, но имеет немало отличий от оригинала. Текст плана уже обнародовали и отмечается, что этот документ выглядит "реалистичнее" предыдущего варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph и Reuters.

"Европейский план по прекращению войны в Украине... резко отличается от противоречивого предложения из 28 пунктов, выдвинутого администрацией Трампа. Европейскийплан гораздо больше поддерживает Украину, признавая огромные жертвы, которые она понесла во время войны", - пишет Te Telegraph.

Что именно содержится в европейском плане прекращения войны:

  • После прекращения войны будут созданы специальные меры для соблюдения мира и безопасности.
  • Россия и Украина берут на себя обязательства соблюдать прекращение огня всюду - в небе, на суше и на море.
  • Россия и Украина немедленно начинают переговоры по мониторингу со стороны третьих стран за соблюдением прекращения огня.
  • Союзники Украины под руководством США будут вести мониторинг - предполагается, что он будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, БПЛА и тому подобное.
  • Стороны смогут подавать отчеты о нарушении режима прекращения огня через специальный механизм.
  • Россия должна вернуть всех перемещенных украинских детей. Процесс возвращения будут контролировать третьи страны из числа партнеров Украины.
  • Проводится обмен военнопленными по формуле "всех на всех". Кремль освобождает абсолютно всех заключенных гражданских граждан Украины.
  • Территориальные переговоры будут вестись исключительно исходя из того, какая будет текущая линия соприкосновения на фронте.
  • Стороны после завершения войны вместе делают все необходимое для оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам.
  • Суверенитет Украины подтверждается. О нейтралитете не может быть и речи.
  • Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в частности от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.
  • Не может быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины и оборонной промышленности.
  • Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских стран и других заинтересованных государств. Украина имеет право размещать на своей территории силы союзников.
  • Вступление Украины в НАТО возможно с согласия всех членов альянса.
  • Украина вступает в Европейский Союз - это не обсуждается.
  • Украина остается безъядерным государством.
  • Любые территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться исключительно после полного прекращения огня.
  • Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязуются не менять их силой. О дипломатических путях ничего не сказано.
  • Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС с участием США и над Каховской ГЭС. Также Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
  • Никаких ограничений на экономическое сотрудничество Украины и ее партнеров.
  • Украина получит компенсацию, в частности за счет активов России. Последние остаются замороженными, пока РФ не выплатит компенсацию.
  • Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира. Если РФ нарушит соглашение, санкции восстанавливаются.
  • Все страны ОБСЕ проведут переговоры по европейской безопасности.

Издание отмечают, что разница между планами США и Европы довольно большая. Приводится ряд моментов, которые ярко иллюстрируют, что именно изменилось по сравнению с планом США:

  1. Полностью удалено упоминание о нерасширении НАТО (одно из требований плана США).
  2. Численность Вооруженных сил Украины ограничится 800 тысяч солдат (в плане США требовалось 600 тысяч).
  3. Украина может вступить в НАТО, если будет консенсус всех членов. Убрано требование о закреплении отказа от НАТО в украинской Конституции и требование к Альянсу о закреплении в уставах невозможности принять Украину.
  4. В мирное время НАТО не будет размещать войска в Украине. В плане США было сказано, что это будет невозможно вообще.
  5. Украина получит гарантию США, подобную статье 5 устава НАТО. В плане США о гарантиях высказано обтекаемо и непонятно (просто "гарантии США").
  6. Убрано требование к Украине отказаться от дальнобойного оружия.
  7. Санкции с РФ будут сниматься постепенно, а не сразу же, как требуется в плане США.
  8. Американский вариант восстановления Украины полностью отвергнут. Украина будет восстанавливаться за счет партнеров и замороженных активов России. РФ не получит активы, пока не компенсирует Украине все убытки.
  9. Американский вариант "мониторинговой группы" из США и РФ отвергнут. В группу мониторинга войдут Украина и европейские страны.
  10. Американские требования по "расизму, образовательным программам, нацистской идеологии", очевидно напрямую переписанные из российских указаний, отвергнуты. Украина "примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств".
  11. Переговоры по территориальным вопросам начнутся исключительно с учетом "линии соприкосновения". Все американские требования о "передаче территории" и "признании территорий российскими" отвергнуты.
  12. Не указано точное время выборов в Украине. В плане США сказано о 100 днях.
  13. План Европы отвергает любую возможность амнистии за военные преступления для россиян, как того требует план США.

Напомним, что в Женеве 23 ноября прошло обсуждение мирного плана между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии. Окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио уже заявил, что по итогам переговоров с Украиной в Женеве в американский мирный план вносят изменения. Это подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который сказал, что сегодняшняя встреча между США и Украиной в Женеве по мирному плану была "очень продуктивной".

