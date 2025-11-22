ua en ru
Сб, 22 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Свириденко анонсировала перезагрузку управления в оборонке: что известно

Суббота 22 ноября 2025 16:20
UA EN RU
Свириденко анонсировала перезагрузку управления в оборонке: что известно Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Эдуард Ткач

Кабмин принял очередные решения, которые направлены на перезагрузку управления в энергетическом секторе, а также начнут перезагрузку в оборонной сфере.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Сегодня на заседании правительства приняли решения, о которых договорились на совещании с президентом. Продолжаем системную перезагрузку управления в энергетическом секторе и начинаем в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Свириденко уточнила, что Кабмин:

  • дал старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", в том числе его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. По словам премьера, будут регулярные отчеты по промежуточным результатам проверки;
  • начат процесс обновления наблюдательных советов АО "УОП", его дочерних компаний, АОЗ и ДОТ;
  • также Кабмин обратился в Счетную палату относительно проверки деятельности АРМА и Фонда госимущества за предыдущий период.

Зеленский анонсировал аудит в оборонке

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний.

Он рассказал, что поручил Свириденко еженедельно докладывать о результатах аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество.

Президент подчеркнул, что все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам.

Еще предшествовало

Напомним, 10 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили в "Энергоатоме" коррупционную схему. В частности, контрагентов заставляли платить откаты, чтобы сохранить статус поставщика и не только.

Как следствие, Кабмин Украины решил распустили наблюдательный совет "Энергоатома", а вице-президента компании Якоба Хартмута отстранили от должности. Кроме Свириденко сообщила, что будет проведена проверка крупнейших государственных компаний.

Позже стало известно, что в "Энергоатоме" начался аудит. В частности, ГАСУ проверит деятельность аппарата управления предприятия, 10 филиалов компании, в частности трех АЭС, в период с 2023 по 2025 годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Коррупция Юлия Свириденко
Новости
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте