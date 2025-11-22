Свириденко анонсировала перезагрузку управления в оборонке: что известно

Кабмин принял очередные решения, которые направлены на перезагрузку управления в энергетическом секторе, а также начнут перезагрузку в оборонной сфере.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram .

"Сегодня на заседании правительства приняли решения, о которых договорились на совещании с президентом. Продолжаем системную перезагрузку управления в энергетическом секторе и начинаем в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Зеленский анонсировал аудит в оборонке

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний.

Он рассказал, что поручил Свириденко еженедельно докладывать о результатах аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество.

Президент подчеркнул, что все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам.

Еще предшествовало

Напомним, 10 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили в "Энергоатоме" коррупционную схему. В частности, контрагентов заставляли платить откаты, чтобы сохранить статус поставщика и не только.

Как следствие, Кабмин Украины решил распустили наблюдательный совет "Энергоатома", а вице-президента компании Якоба Хартмута отстранили от должности. Кроме Свириденко сообщила, что будет проведена проверка крупнейших государственных компаний.

Позже стало известно, что в "Энергоатоме" начался аудит. В частности, ГАСУ проверит деятельность аппарата управления предприятия, 10 филиалов компании, в частности трех АЭС, в период с 2023 по 2025 годы.