Украина вернула из Беларуси 31 гражданского, освобожденных из тюрьмы

Украина сегодня, 22 ноября, вернула из Беларуси 31 гражданского, которые были приговорены к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. В результате успешных переговоров удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые удерживались на территории Республики Беларусь", - заявили в Координационном штабе.

Сообщается, что в Украину возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси, и приговоренные к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.

Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет. Среди освобожденных гражданских граждан есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ", - говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что все освобожденные украинцы получат необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.