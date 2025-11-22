ua en ru
Главная » Новости » В мире

Румыния поднимала в воздух самолеты F-16 из-за атаки РФ на Одесскую область

Суббота 22 ноября 2025 10:46
Румыния поднимала в воздух самолеты F-16 из-за атаки РФ на Одесскую область Фото: Румыния поднимала в воздух самолеты F-16 из-за атаки РФ на Одесскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Румыния поднимала пару истребителей F-16 на фоне российской атаки дронов по Одесской области сегодня ночью, 22 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Румынии.

"Два истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты в воздух в ночь с 21 на 22 ноября с 86-й авиабазы для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной в контексте атак, совершенных Российской Федерацией вблизи речной границы с Румынией", - отметили в Минобороны страны.

Отмечается, что в 01:33 было отправлено сообщение Ro-Alert для севера уезда Тулча после усиления атак и обнаружения беспилотников в районе Измаила.

Вторжений беспилотников в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, а самолеты F-16 Fighting Falcon вернулись на 86-ю авиабазу в Борче в 3:42.

"Мы постоянно контактируем с нашими союзниками, обмениваемся оперативной информацией в режиме реального времени и действуем решительно, чтобы гарантировать безопасность Румынии и восточного фланга НАТО", - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что во время ночной комбинированной атаки россиян на Украину 19 ноября один беспилотник на 8 км залетел на территорию Румынии, из-за чего в воздух поднимали самолеты F-16 и Eurofighter.

Обстрел РФ 22 ноября

Напомним, российские войска сегодня ночью, 22 ноября, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Под ударом преимущественно были восточные и южные области.

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ АР Крым, и 104 ударными дронами типа Shahed и "Гербера". Противовоздушной обороной сбито или подавлено 89 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Так, утром стало известно, что россияне ночью атаковали ударными беспилотниками пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, из-за обстрела он временно не работает.

Сообщается, что из-за вражеских ударов международный пункт пропуска временно приостанавливает работу.

"Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий. Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", - говорится в сообщении.

Российские войска также ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. В результате обстрела возникли пожары, повреждена ЛЭП, есть раненый.

