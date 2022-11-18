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Украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках (видео)

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Олешки, Пятница 18 ноября 2022 16:47
Украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках (видео) Фото: Украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные точным выстрелом смогли уничтожить российский БТР в оккупированных Олешках (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Выгнали россиян из Херсона, гоним их дальше, за поребрик", - говорится в сообщении.

Украинские артиллеристы попали во вражеский БТР рядом со знаком Олешки.

"Хороший кадр! Хорошая работа!", - добавили военные.

Напомним, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.

Также российские оккупанты заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.

В оккупированных Олешках и Голой Пристани (Херсонская область) регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".

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