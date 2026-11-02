Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму

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Подготовка Киева к отопительному сезону спровоцировала очередное обострение между офисом президента и столичной мэрией. На Банковой даже обсуждали отстранение Виталия Кличко с должности главы КГГА, однако в конце концов решили пойти другим путем.

Какой "план Б" готовит центральная власть для управления столицей и почему эта зима может стать тяжелее для киевлян – в материале РБК-Украина.

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Будущее Кличко: на Банковой обсуждали возможность его отстранения от должности главы КГГА, однако этот сценарий не нашел поддержки большинства влиятельных представителей президентской команды.

на Банковой обсуждали возможность его отстранения от должности главы КГГА, однако этот сценарий не нашел поддержки большинства влиятельных представителей президентской команды. План Зеленского: президент предложил создать при правительстве специальный "кабинет" для Киева, по информации РБК-Украина, новый орган может насчитывать около десятка участников и будет иметь консультативный или совещательный статус.

президент предложил создать при правительстве специальный "кабинет" для Киева, по информации РБК-Украина, новый орган может насчитывать около десятка участников и будет иметь консультативный или совещательный статус. Подготовка к зиме: Киев накопил больше резервного оборудования, чем в прошлом году, однако строительство больших резервных источников тепла еще не завершено.

Киев накопил больше резервного оборудования, чем в прошлом году, однако строительство больших резервных источников тепла еще не завершено. Проблемы с электричеством: Из-за российских ударов столица потеряла значительную часть собственной электрогенерации и стала зависимее от поставок электроэнергии из других регионов.

Из-за российских ударов столица потеряла значительную часть собственной электрогенерации и стала зависимее от поставок электроэнергии из других регионов. Сценарии на зиму: источники РБК-Украина не исключают длительных отключений света, перебоев с отоплением и остановок метро. Последствия будут зависеть от дальнейших атак и погодных условий.

Подготовка Киева к зиме снова стала поводом для напряжения между Банковой и Виталием Кличко. Президент публично обвиняет столичные власти в недостаточной подготовке к российским ударам по энергетике и ищет новые способы повлиять на ситуацию в Киеве. В команде мэра отмечают, что за готовность города к зиме отвечает не только город.

Впрочем, у этой истории есть не только политическое измерение. Столица входит в новую зиму с поврежденными теплоэлектроцентралями и незавершенным строительством резервных источников тепла. И хотя к этому отопительному сезону Киев подготовился активнее, чем к предыдущему, собеседники РБК-Украина не исключают, что эта зима может оказаться еще труднее.

Киевский вопрос

Президент 13 октября заявил, что даже в приграничных и прифронтовых регионах планы энергетической устойчивости выполняются лучше, чем в столице. Он обратил внимание на то, что даже после российских попаданий значительная часть Киева остается без электроэнергии и воды. И анонсировал решения, которые будут предусматривать не только усиление защиты энергообъектов, но изменение подходов к управлению городом.

В тот же день Зеленский сообщил о консультациях с представителями силового сектора, бизнеса и местного самоуправления. Среди его собеседников были бывший глава СБУ Василий Малюк, бизнесмен Константин Ефименко и мэр Харькова Игорь Терехов.

Это сразу породило слухи о том, что Зеленский собирается выставить против Кличко в Киеве какого-нибудь серьезного оппонента. Тем более, что нынешний и.о. главы КМВА Андрей Ткачев особой публичной активностью не отличается.

"Он пока присматривается к разным людям, говорит с ними", – отвечал тогда информированный собеседник РБК-Украина на вопрос о том, мог бы тот же Малюк вскоре возглавить КМВА.

Однако военная администрация – только одна из частей сложной системы управления столицей. Рядом с ней работают КГГА во главе с Кличко и избранный киевлянами Киевсовет. Эта система и раньше порождала конфликты по поводу полномочий и ответственности.

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По информации РБК-Украина, на Банковой обсуждали и более радикальный сценарий. Два источника издания независимо друг от друга рассказали, что в президентском окружении рассматривали возможность отстранить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. По словам собеседников, одним из приверженцев такой идеи был бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Впрочем, как утверждают источники, большинство влиятельных представителей президентской команды – как на Банковой, так и вне ее – выступили категорически против. Прежде всего из-за юридических и управленческих последствий такого решения.

Дело в том, что в Киеве должности городского головы и главы КГГА тесно связаны. Хотя главу государственной администрации формально назначает президент, согласно решению Конституционного суда, возглавлять ее должно именно избранный киевлянами городской голова. К тому же, даже устранение Кличко из руководства государственной администрацией не лишило бы его полномочий избранного мэра и влияния на Киевсовет.

"В теории это можно было бы сделать, однако на практике схема управления городом станет еще менее рабочей, чем сейчас. Кличко через Киевсовет будет все блокировать. Даже с доступом к кабинетам могут быть проблемы", – объясняет один из собеседников издания.

Тем более что структурных проблем в управлении Киевом при военном положении, о которых РБК-Украина уже подробно писало ранее, такая кадровая смена точно бы не сняла.

"КМВА - это тупиковая ветвь развития. Вон Ткаченко (Тимур Ткаченко, нынешний глава Киевской областной военной администрации, - ред.) будто попытался с Кличко повоевать и что? Потом сам просился, чтобы его отпустили", - рассказывает другой собеседник.

Кроме того, любые попытки как-то ограничить "суверенитет" столичных властей непременно вызвали серьезное противодействие со стороны мэра и его союзников. На Кличко здесь работают сразу два фактора.

У Зеленского еще раз думали над вариантами, как быть с Киевом и Кличко (коллаж: РБК-Украина)

Во-первых, важность местного самоуправления как такового в глазах европейцев. Во-вторых, очень хорошие связи Кличко в европейском истеблишменте, в том числе в немецком.

Как ранее рассказывали источники во власти, этот фактор уже мешал слишком резким действиям Банковой против Кличко. По информации РБК-Украина, уже сейчас, когда все ограничивается лишь словесными перепалками, в Брюссель из Крещатика поступили ответные сигналы, и европейские партнеры начали выражать свою обеспокоенность.

"Возможно, на Банковой поняли, что потенциальный негатив за ситуацию в Киеве падает одинаково и на центр, и на местные власти. Желающих повоевать с ним у КМВА нет. Затем мэр выступал в Раде, где ответил на претензии по подготовке города. И где-то после этого риторика центральной власти относительно Кличко несколько смягчилась", - сказал один из собеседников в команде мэра.

Вариант Б

В конце концов, Зеленский публично предложил более мягкий вариант – создать специальный "кабинет" при правительстве для решения киевских проблем.

"Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева – менеджеров бизнеса, сильных людей. Я готов лично поговорить с тем, кого они мне назовут и попросить его. Сделайте такой кабинет и нарабатывайте решения. Я буду делать то, что могу", – сказал Зеленский на встрече с журналистами 27 октября.

Президент, в частности, озвучил несколько фамилий тех, с кем он говорил об участии в таком кабинете: экс-вице-премьер Александр Кубраков, экс-премьер времен Порошенко Владимир Гройсман. А вот экс-глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, по словам Зеленского, отказался принимать в этом участие, "как только о Киеве услышал".

По информации РБК-Украина, новый орган может насчитывать около десятка участников и будет иметь консультативный или совещательный статус. То есть его члены не смогут напрямую отдавать распоряжение киевским властям. Они будут предлагать свои решения Кабмину, который уже будет реализовывать их через существующие государственные механизмы. Такая конструкция позволила бы Банковой более активно влиять на решение столичных проблем без конфликтного устранения Кличко.

"Зачем создавать еще один энергетический совет или кабинет? При городских властях уже работает собственный совет по энергетической безопасности и устойчивости, к работе которого привлекали отраслевых экспертов. И он принимал участие в подготовке городского плана устойчивости", – реагирует на эту идею источник из окружения мэра.

В то же время, в команде Кличко не исключают, что к вопросу снятия мэра "центр" может вернуться позже – когда ситуация в городе будет наиболее сложной, а в качестве политического повода используют незавершенность подготовки города к зиме. Эту версию "подогревает" решение СНБО от 5 августа, в котором говорилось о персональной ответственности должностных лиц за выполнение мероприятий планов устойчивости.

"Выполнить этот план идеально невозможно. В любом случае будут какие-то пробелы, что-то где-то пойдет не так. Это может превратиться в аргумент против мэра", – предположил источник.

Однако само решение СНБО не означает автоматического увольнения Кличко или привлечения его к юридической ответственности. Для этого требуются отдельные правовые основания и процедура.

Как Киев подготовился к новой зиме

Собеседники РБК-Украина из разных политических лагерей сходятся на том, что в этом году киевские власти сделали больше для подготовки к отопительному сезону, чем в прошлом. В то же время, не все оборудование, о котором сейчас отчитываются городские власти, появилось именно в этом году: часть резервов столица накапливала еще в предыдущие годы полномасштабной войны.

По данным КГГА, сейчас для объектов тепло- и водоснабжения подготовлено около 700 генераторов. Они должны обеспечивать работу насосов и другого важного оборудования при отключении света. Для нужд водопроводной системы также построили три дизельные электростанции.

Кроме того, городские власти сообщают о создании резервного водозабора и обеспечении системы канализации резервным электропитанием. Это должно позволить поддерживать работу водоснабжения и водоотвода даже при перебоях с централизованным электроснабжением.

Для аварийного обогрева отдельных построек Киев имеет 70 мобильных и восемь блочно-модульных котельных. Их могут использовать, например, для больниц и социальных учреждений, оставшихся без основного теплоснабжения. Большая часть этого резерва сформирована еще в предыдущие годы.

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Отдельно КГГА отчитывается о более шести тысяч единиц оборудования – генераторов, инверторов и аккумуляторов, приобретенных в рамках городских программ для жилых домов. Оно предназначено для поддержки работы отдельных домовых систем при обесточивании, а не для полноценного электроснабжения всех квартир.

Еще одно направление – установка когенерационных установок, то есть небольших электростанций, одновременно производящих электричество и тепло. Однако масштабы такой генерации пока несоразмерны с общими потребностями столицы.

Зимой нагрузка Киева может достигать около 1950 МВт, тогда как город пока запустил только 60 МВт когенерационных мощностей, а до конца года планирует довести их до 200 МВт. По оценкам собеседников РБК-Украина, от 200 до более 300 МВт местной генерации требуется только для поддержания работы критической инфраструктуры.

Помимо создания резервов город и центральные власти проводят работы по физической защите важных энергетических объектов от российских атак. Часть мер выполняет КГГА, другую – государственное Агентство восстановления. Полностью эти работы еще не завершены.

Самым масштабным, но одновременно одним из наиболее проблемных направлений подготовки остается создание резервного теплоснабжения на случай новых разрушений крупных ТЭЦ. В отличие от мобильных котельных, предназначенных для временного обогрева отдельных зданий, речь идет о мощностях, обеспечивающих теплом целые жилые районы.

В целом план устойчивости Киева предусматривает создание таких источников тепла мощностью до 2,1 ГВт. В этом году работы развернули примерно на 1,6 ГВт: город отвечает за строительство объектов мощностью более 1000 МВт, а государственное Агентство восстановления – примерно 560 МВт, в том числе за шесть резервных котельных.

Однако далеко не все эти объекты уже готовы к работе. Собеседники издания сомневаются, что все мощности, которые планировали запустить в этом году, успеют ввести в эксплуатацию до конца года. В конце октября незавершенность строительства подтвердили и в Министерстве развития общин и территорий. Сам Кличко 23 октября в интервью BBC Украина сообщил, что общий план устойчивости Киева выполнен более чем на 60%, а завершить его реализацию город планирует до декабря.

Киев в этом году более активно готовится к зиме (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Собеседники РБК-Украина признают: несмотря на значительный объем проделанной работы, и городские власти, и государственные структуры опоздали с частью необходимых мер.

Один из источников во власти приводит в пример задержку с принятием необходимых решений на уровне Киевсовета. В частности, по его словам, затягивались решения по размещению энергетического оборудования, необходимое голосование состоялось только в сентябре, хотя решения были еще в мае. О проблемах с земельными вопросами, тормозившими запуск проекта, ранее публично говорили и в Агентстве восстановления.

"Можно ли было полностью восстановить столичные ТЭЦки? Нет. Можно было бы параллельно устанавливать когенерацию? Да. Можно ли было лучше поработать с системами распределения электричества? Да. В общем, процентов на 30-50% можно было бы лучше подготовиться, но не на сто", – говорит один из источников во власти.

Притом полностью вину с центральных властей он не снимает. "Мы все равно относимся к Кличко как к политическому оппоненту, с соответствующими последствиями", – говорит собеседник.

Источники в окружении мэра, в свою очередь, обращают внимание на трудности, которые были с согласованием и финансированием проектов именно со стороны центральных властей. План устойчивости Киева начали разрабатывать еще весной, однако окончательно на уровне СНБО он был одобрен только в августе.

В команде Кличко считают, что задержка с согласованием документа стоила городу важное время. У центральной власти другая позиция: первоначальный вариант нуждался в доработке, а его реализация в предложенных масштабах была финансово нереалистичной. За это время стоимость запланированных мероприятий все же сократили с 67 до 37 млрд гривен.

Осенью возникли задержки с проведением бюджетных платежей. В КГГА тогда заявляли, что из-за этого пришлось приостанавливать часть работ по резервному теплоснабжению и электропитанию. В октябре платежи начали разблокировать. Проблемы с проведением расходов подтверждало и правительство, объясняя их временным дефицитом средств.

"В общем, конечно, готовились к этой зиме лучше, чем к прошлой. Но проблема в том, что готовились к прошлым вызовам, а появились новые: реактивные дроны, нехватка антибаллистики и т.д.", – говорит еще один источник.

Почему эта зима может оказаться для Киева еще тяжелее

После многочисленных российских ударов энергетическая инфраструктура Киева уже сейчас гораздо больше повреждена, чем в начале прошлого отопительного сезона. Поэтому, несмотря на большие резервы, собеседники РБК-Украина не исключают, что эта зима может оказаться для столицы даже тяжелее предыдущей.

Одна из самых больших проблем сейчас – работа киевских теплоэлектроцентралей. В нормальных условиях они и обеспечивали город теплом, и генерировали для столицы значительные объемы электроэнергии. По информации собеседников, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ в результате российских ударов перестали производить электроэнергию.

Теперь Киев сильно зависит от ее поставки "извне" через объединенную энергосистему Украины – через подстанции, которые тоже системно подвергаются вражеским атакам и периодически выходят из строя. Если эти объекты повреждены даже при наличии электроэнергии в общегосударственной системе ее может быть сложно доставить в столицу. Последствия таких проблем киевляне уже ощутили 8 октября, когда из-за падения напряжений от внешних центров питания временно остановился метрополитен.

Один из источников объясняет: метро – очень большой потребитель энергии, поэтому в случае новых российских ударов и внезапных проблем с энергоснабжением Киева могут приниматься решения о временном отключении как раз таких объектов ради быстрой стабилизации системы. Или же в случае катастрофической нехватки электричества метро, по сути, "гаснет" само по себе.

Не менее сложная ситуация с теплоснабжением. Киевские ТЭЦ все еще остаются среди приоритетных целей российских атак. Новые повреждения могут поставить под угрозу и снабжение ими тепла, а резервные котельные, которые должны частично заменить большие станции, еще не все готовы к работе.

При этом даже запуск всех планируемых резервных котельных не гарантирует, что при сильных морозах их мощности хватит для поддержания нормативной температуры во всех квартирах.

Собеседники РБК-Украина называют разные сценарии того, как Киев может пройти эту зиму.

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"Если ситуация будет совсем плохая, максимум, что город может обеспечить собственными силами – это работа водоснабжения и канализации, электричество и тепло для критической инфраструктуры. В некоторых районах, возможно, удастся сохранить и отопление жилых домов. А там, где дома останутся без тепла, при наличии технической возможности их будут пытаться временно подключать к резервным источникам теплоснабжения", – прогнозирует один из источников.

Другой собеседник настроен более пессимистично. По его мнению, в случае повторных масштабных атак Киев может столкнуться с длительными остановками метро и ситуацией, когда электроэнергией и теплом можно будет едва лишь обеспечить критическую инфраструктуру.

"Так или иначе, ситуация со светом и отоплением для левого берега прогнозируемо будет более сложной, чем для правого берега столицы", – добавляет собеседник.

Впрочем, ни один из этих сценариев нельзя считать гарантированным. Последствия будут зависеть, прежде всего, от масштаба новых атак, характера повреждений, температуры воздуха и возможностей энергетиков и коммунальщиков возобновлять работу оборудования.

Отдельный риск – российские удары по мостам через Днепр, которые уже приводили к повреждениям переправ и ограничениям движения в Киеве. Собеседники РБК-Украина считают, что полностью разрушить большие мосты сложно, однако для серьезных транспортных проблем это и не нужно.

Даже частичные повреждения могут вынуждать перекрывать переправы для обследований и ремонта, усложняя сообщение между берегами. По мнению источников, именно на такой результат и могут быть рассчитаны российские атаки.

"Зима самой тяжелой будет в крупнейших городах: Киев, Харьков, Днепр, до которого уже начали долетать КАБы. Россияне сознательно пытаются сделать жизнь там невыносимой, чтобы заставлять людей уезжать, чтобы росло зимой социальное напряжение", – говорит собеседник.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Почему Зеленский хочет создать специальный "кабинет" для Киева?

– Президент предложил создать "кабинет" или "совет" при Кабмине для решения столичных проблем. По информации РБК-Украина, такой орган может иметь совещательные функции: готовить предложения для правительства, но не руководить непосредственно городскими властями.

– Могут ли Виталия Кличко отстранить от должности главы КГГА?

– По данным источников РБК-Украина, такая возможность обсуждалась в президентском окружении, однако большинство влиятельных представителей команды Зеленского выступили против. Сценарий также связан с юридическими трудностями, поскольку, согласно решению Конституционного суда, КГГА должна возглавлять избранный киевлянами мэр.

– Насколько Киев подготовился к зиме 2026-2027 годов?

– Город имеет резервные генераторы, мобильные котельные и дополнительные источники электроэнергии. В то же время часть оборудования накопили еще в предыдущие годы, а часть больших резервных тепловых мощностей пока не введена в эксплуатацию. В целом источники издания считают, что в этом году подготовка города ведется активнее, чем в прошлом.

– Почему этой зимой в Киеве могут быть длительные отключения света?

– По информации собеседников РБК-Украина, из-за российских атак крупные киевские ТЭЦ прекратили производить электроэнергию. Столица стала зависимее от поставок из других регионов, а повреждения линий электропередачи и подстанций могут осложнять доставку электричества в город.

– Что может произойти с отоплением и работой метро?

– При новых масштабных ударах возможны длительные остановки метрополитена и перебои с теплоснабжением. Резервные котельные могут частично компенсировать потерю основных источников тепла, но при сильных морозах их мощностей может не хватить для поддержания нормативной температуры во всех домах.