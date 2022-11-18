ua ru
Пт, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ

Новина українською →
Пятница 18 ноября 2022 09:20
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ Фото: ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 350 оккупантов и около двух десятков единиц техники. Всего с начала полномасштабной войны армия России потеряла 83 460 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 83460 (+350) человек ликвидировано,
  • танков - 2879 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5808 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 1865 (+5) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средств ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+5),
  • крылатых ракет - 480 (+6),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4366 (+4) ед,
  • специальной техники - 161 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, по данным западных СМИ, в одной из ракет, сбитой 17 ноября над Киевом, был имитатор ядерной боевой части. Это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России исчерпывается до критического показателя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине ВСУ
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе