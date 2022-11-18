ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 350 оккупантов и около двух десятков единиц техники. Всего с начала полномасштабной войны армия России потеряла 83 460 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, по данным западных СМИ, в одной из ракет, сбитой 17 ноября над Киевом, был имитатор ядерной боевой части. Это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России исчерпывается до критического показателя.

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