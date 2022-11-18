Исполком НОК исключил Суркиса и Шуфрича из состава организации
Сегодня вечером, 18 ноября, состоялось заседание обновленного исполкома Национального олимпийского комитета.
Об этом сообщает информированный источник РБК-Украина.
Члены исполкома удовлетворили заявления о сложении полномочий членов НОК Григория Суркиса, Нестора Шуфрича, и Андрея Кожемякина.
Ранее мы писали, что народные депутаты Андрей Кожемякин и Григорий Суркис решили передать свои места в НОК спортсменам, которые сейчас на передовой защищающим Украину.
Перед этим Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава Национального олимпийского комитета, сославшись на его новый состав.
Также сообщалось, что 17 ноября, был избран новый президент Национального олимпийского комитета. Им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
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