Исполком НОК исключил Суркиса и Шуфрича из состава организации

Об этом сообщает информированный источник РБК-Украина .

Члены исполкома удовлетворили заявления о сложении полномочий членов НОК Григория Суркиса, Нестора Шуфрича, и Андрея Кожемякина.

Ранее мы писали, что народные депутаты Андрей Кожемякин и Григорий Суркис решили передать свои места в НОК спортсменам, которые сейчас на передовой защищающим Украину.

Перед этим Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава Национального олимпийского комитета, сославшись на его новый состав.

Также сообщалось, что 17 ноября, был избран новый президент Национального олимпийского комитета. Им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

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