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Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев

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Киев, Пятница 18 ноября 2022 10:10
Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (twitter.com/VDombrovskis)
Автор: Наталья Юрченко

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев с официальным визитом. Он проведет в столице Украины ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.

"Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС для Украины, сосредоточиться на экстренной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год", - отметил Домбровскис.

Он добавил, что в Киеве встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Вице-президент Еврокомиссии планирует обсудить с украинским руководством конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.

Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев

Фото: вице-президент Еврокомиссии приехал в Киев (twitter.com/VDombrovskis)

Напомним, парламент Швеции вчера согласовал для Украины новый пакет помощи стоимостью около 300 млн долларов.

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Еврокомиссия Киев Визит в Украину
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