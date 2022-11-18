ua ru
Пт, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ запускает поезд в освобожденный Херсон. Первый рейс уже сегодня: график

Новина українською →
Херсон, Пятница 18 ноября 2022 11:14
УЗ запускает поезд в освобожденный Херсон. Первый рейс уже сегодня: график Фото: УЗ запускает поезд в освобожденный Херсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запускает поезд в Херсон. Первая отправка запланирована на сегодня, 18 ноября из Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя в Facebook.

"Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники", - написал Хлань.

При этом он обратил внимание, что поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона - по нечетным.

Напомним, что УЗ вместе с платформой UNITED24 запустила проект "Билеты к победе", по которому можно приобрести билет в находящиеся под оккупацией украинские города или уже деоккупированные. Речь идет, в том числе и о Херсоне.

Добавим, ранее мы уже писали о начале ремонта железнодорожного сообщения с недавно освобожденным Херсоном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Херсон
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе