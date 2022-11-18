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Приказывал обстреливать драмтеатр в Северодонецке. Танкиста "ЛНР" приговорили к 13 годам

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 15:47
Приказывал обстреливать драмтеатр в Северодонецке. Танкиста "ЛНР" приговорили к 13 годам Фото: Северодонецк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Командир танка группировки "ЛНР" предоставлял приказы обстреливать инфраструктуру Северодонецка (Луганская область). Его взяли в плен и приговорили к 13 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской областной прокуратуры.

"В октябре 2015 года 47-летний мужчина в условиях продолжающегося международного вооруженного конфликта перешел на сторону врага, а именно добровольно вступил в ряды "ЛНР", - говорится в сообщении.

Уже в 2019 году он получил должность "командир танка", а в феврале этого года был отправлен в район населённого пункта Трехизбенка Луганской области. Вместе с военными РФ он воевал против подразделений ВСУ.

Приказывал обстреливать драмтеатр в Северодонецке. Танкиста &quot;ЛНР&quot; приговорили к 13 годам

"В мае-июне 2022 года во время уличных боев в Северодонецке мужчина отдавал приказы о танковых обстрелах драматического театра и жилых домов", - добавили в прокуратуре.

Мужчину судили по следующим статьям:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Государственная измена;
  • Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 13 лет.

Напомним, что правоохранителям удалось задержать мужчину, который в 2014 году перешел на сторону боевиков "ЛНР". Он занимался задержанием людей на оккупированной части Украины и ограблением имущества.

РБК-Украина также сообщало, что сотрудники СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашли засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.

Напомним, во время контрдиверсионных мер в Черниговской области СБУ задержала российского шпиона - агента ФСБ.

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