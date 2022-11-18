Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.
"Приветствовал продолжение зерновой сделки. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили энергетическое сотрудничество", - говорится в сообщении.
Также сегодня Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры обсудили продолжение зерновой сделки, а также создание совместного центра транзита газа.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Соглашение уже позволило отправить из Украины 11 млн тонн продовольствия.
Как сообщало РБК-Украина, зерновую сделку, позволившую возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
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