Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Приветствовал продолжение зерновой сделки. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили энергетическое сотрудничество", - говорится в сообщении. Также сегодня Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры обсудили продолжение зерновой сделки, а также создание совместного центра транзита газа.