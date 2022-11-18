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США обещают больше помощи Украине

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Пятница 18 ноября 2022 20:09
США обещают больше помощи Украине Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Помощи будет больше", - заявил на брифинге Кирби.

Он добавил, что сейчас ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем.

Это финансирование необходимо для помощи, которую США будут предоставлять Украине.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

Ранее сообщалось, что 10 ноября Вашингтон выделил очередные 400 миллионов долларов военной помощи с акцентом на системы противовоздушной обороны.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предложили проверять финансовую помощь, оказываемую Украине.

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