Военные объяснили, что указывает на подготовку России к массированному удару по Украине

Если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", которые имеют много ракет, это означает подготовку врага к массированному обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".

Тактика оккупантов

"Враг использует разную практику и время от времени наращивает так называемые "усилия и сосредоточенность" под видом психологического воздействия. То есть, они осознают и отслеживают наши предупреждения о том, что мы видим эти наращивания (нахождение в Черном море "Калибров"), или наоборот уменьшение этого уровня. Все это они отслеживают, но как правило, - если на учете наибольшее количество "Калибров", то это означает, что за сутки будет массированный обстрел и мы это уже определили для себя", - пояснила Гуменюк.

Сколько "Калибров" сейчас в Черном море

Стоит отметить, что по данным Военно-морских Сил, по состоянию на сегодняшний день, 18 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 4 ракет.

Напомним, что недавно Россия осуществила самую массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины. Так, 15 ноября враг выпустил по Украине 96 крылатых ракет, из которых 75 удалось сбить. Впрочем, по данным МВД, тогда был причинен ущерб примерно 30 объектам.

Добавим, что уже через день россияне снова начали массированно бить по Украине, на этот раз нацелившись и на газодобычу страны и не только, в частности, ударив по предприятию в Днепре.

Все детали по поводу последнего массированного обстрела Украины - читайте по ссылке.

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