США выделили Украине новый пакет помощи, а РФ обстреляла Краматорск: новости за 27 июня

Вчера, 27 июня 2023 года, россияне обстреляли центр Краматорска, в результате чего есть жертвы и раненые. А США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Война России против Украины: последние новости

В результате удара по Краматорску есть жертвы, более 40 ранены

Россияне прицельно обстреляли место скопления людей в Краматорске, в результате чего погибли четыре человека.

Оккупанты атаковали заведение питания в центре города, под завалами оказались десятки людей. В результате этого по меньшей мере 42 человека получили ранения, среди погибших есть ребенок.

США предоставляют новый военный пакет для Украины. Что в него войдет

Соединенные Штаты Америки (США) объявили об очередной военной помощи для Украины . С начала полномасштабного российского вторжения это уже 41-й пакет, его стоимость оценивается в 500 млн. долларов.

В ведомстве отметили, что помощь Украине предоставляется в рамках сокращения вооружений США.

"Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ", - уточняют в Пентагоне.

Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 27 июня, уволил с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева .

Указом №357/2023 Зеленский уволил Гусева с должности.

Отмечается, что это произошло согласно поданному заявлению.

Проверка укрытий в Киеве: Кабмин поддержал выговоры Кличко и начальнику КМВА

Кабинет министров поддержал инициативу, согласно которой выговоры получают мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Виталий Попко.

Наступательные действия длятся 4-й день. Маляр объяснила, что усложняет увольнение Бахмута

Российские военные заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили украинские защитники в районе Бахмута . Поэтому для освобождения населенных пунктов на этом направлении нужно больше усилий и времени.

Она сообщила, что при планировании наступательных действий на востоке украинские защитники учитывали факт противоречий между ЧВК "Вагнера" и российскими властями.

"Сейчас наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. Наши защитники ежедневно имеют продвижение по флангам. Постепенное, но уверенное. В город Бахмут по состоянию на сегодня - не заходили", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр

По ее словам, освобождение Бахмутского направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс.

Ярмоленко вернулся в "Динамо" после 6-летнего перерыва

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко возобновит выступления в составе родной команды - киевского "Динамо". Последние 6 сезонов вингер провел в чемпионатах Германии, Англии и ОАЭ.

33-летний футболист подписал контракт со столичным грандом. Полноправным игроком "Динамо" он станет 1 июля.

Ярмоленко осталась подпись под 2-летним соглашением с "бело-синими". После завершения контракта с киевлянами он якобы станет спортивным директором клуба. "Динамо" вингер достался бесплатно, поскольку по завершении сезона в составе эмиратского "Аль-Айна" стал свободным агентом.

ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия захватила за зиму, - Воллес

Украинские военные в рамках летней кампании по освобождению территорий уже отвоевали около 300 квадратных километров . Это больше, чем Россия оккупировала в период своего "масштабного" зимнего наступления.

"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление", - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Законодатели США давят на Байдена по отправке кассетных боеприпасов Украине

Двухпартийная группа законодателей призывает администрацию президента США Джо Байдена прислать Украине кассетные боеприпасы , что может помочь Киеву прорвать укрепленные российские линии, притормозившие текущее контрнаступление.

Двухпартийная группа во главе Хельсинской комиссии в пятницу направила Байдену письмо, в котором призвала Белый дом прислать Украине усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, более известные под аббревиатурой DPICM, для помощи в контрнаступлении.

Такое оружие можно использовать для выстрелов из артиллерийских орудий и разбрасывания на поле боя до 88 бомб. Это бы помогло Украине прорезать российские танки и окопанные позиции. Но если их не убрать, бомбы могут оставаться убивать и калечить гражданских еще долго после того, как боевые действия прекратятся.

Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов

Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.

Компания Rheinmetall объявила, что заказ составляет трехзначное число миллионов евро. Также была достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии.