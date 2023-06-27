В результате удара по Краматорску есть жертвы, более 20 ранены

Россияне прицельно обстреляли место скопления людей в Краматорске, в результате этого погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и " Радио Свобода "

"Погибло 2 человека. 22 травмированных, из которых 1 ребенок. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается разбор завалов. по имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте.

Полиция Донецкой области сообщает, что по предварительным данным, Россия ударила по городу двумя ракетами С-300.

"Одна ракета попала в кафе, где были посетители. Здание рухнуло, сейчас идет разбор завалов. Вторая попала в частный сектор поселка Беленькое", - добавили в полиции.

Корреспондент "Радио Свобода" со ссылкой на представителя полиции сообщил, что погибли три человека. Среди них ребенок от 9 до 11 лет.

Обстрел Краматорска

Российские военные сегодня, 27 июня, нанесли удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в район заведения питания, в нем находилось много людей.

Глава области добавил, что на месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым.