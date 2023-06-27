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Экс-полицейский из Мариуполя воевал против ВСУ, его отправили в тюрьму на 12 лет

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Донецкая область, Вторник 27 июня 2023 23:00
Экс-полицейский из Мариуполя воевал против ВСУ, его отправили в тюрьму на 12 лет Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший полицейский из Мариуполя перешел на сторону оккупантов и начал воевать против ВСУ. Его взяли в плен и отправили в тюрьму на 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Обстоятельства дела

В марте 2022 года, во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, младший инспектор взвода реагирования Мариупольского межрайонного отдела полиции охраны в Донецкой области проигнорировал указание руководства и отказался эвакуироваться из города Мариуполя.

После того, как осужденный сознательно остался на временно оккупированной территории, в мае того же года его уволили из правоохранительного органа.

Экс-полицейский из Мариуполя воевал против ВСУ, его отправили в тюрьму на 12 лет

Он пошел на сотрудничество с представителями НВФ "ДНР". Мужчина занял псевдодолжность полицейского-водителя "Мариупольского городского отдела государственной службы вневедомственной охраны УДСПО МВД "ДНР".

Обстоятельства задержания

В ноябре его с другими так называемыми правоохранителями отправили воевать против ВСУ. В июне 2023 года во время деоккупации села Нескучное Донецкой области мужчину задержали украинские защитники.

Какое наказание получил бывший полицейский

Судом вынесен обвинительный приговор экс-полицейскому за коллаборационистскую деятельность. Он приговорен к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

Также он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 15 лет.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении.

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