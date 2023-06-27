Экс-полицейский из Мариуполя воевал против ВСУ, его отправили в тюрьму на 12 лет
Бывший полицейский из Мариуполя перешел на сторону оккупантов и начал воевать против ВСУ. Его взяли в плен и отправили в тюрьму на 12 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Обстоятельства дела
В марте 2022 года, во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, младший инспектор взвода реагирования Мариупольского межрайонного отдела полиции охраны в Донецкой области проигнорировал указание руководства и отказался эвакуироваться из города Мариуполя.
После того, как осужденный сознательно остался на временно оккупированной территории, в мае того же года его уволили из правоохранительного органа.
Он пошел на сотрудничество с представителями НВФ "ДНР". Мужчина занял псевдодолжность полицейского-водителя "Мариупольского городского отдела государственной службы вневедомственной охраны УДСПО МВД "ДНР".
Обстоятельства задержания
В ноябре его с другими так называемыми правоохранителями отправили воевать против ВСУ. В июне 2023 года во время деоккупации села Нескучное Донецкой области мужчину задержали украинские защитники.
Какое наказание получил бывший полицейский
Судом вынесен обвинительный приговор экс-полицейскому за коллаборационистскую деятельность. Он приговорен к 12 годам заключения с конфискацией имущества.
Также он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 15 лет.
Приговоры за антигосударственную деятельность
Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.
Также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении.
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