Оккупанты обстреляли Авдеевку и Константиновку: один человек получил ранения

Российские военные сегодня, 27 июня, обстреляли Авдеевку и Константиновку в Донецкой области. В результате вражеских ударов пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"Линия фронта под обстрелами, Авдеевка сегодня подвергалась многочисленным артобстрелам", - говорится в заявлении.

По словам Кириленко, по городу Константиновка в 19:10 был осуществлен артиллерийский обстрел.

"Один гражданский человек получил ранения, вся медицинская помощь оказывается", - добавил глава области.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска не оставляют попытки полного захвата Донецкой области. Населенные пункты региона постоянно находятся под обстрелами. В последнее время от обстрелов страдают даже те города и села, которые находятся в относительном тылу.

Российские военные сегодня, 27 июня, нанесли удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в район питания, в нем находилось много людей.

Также три человека погибли и три человека были ранены после обстрела Краматорска и Константиновки Донецкой области утром в среду, 14 июня.