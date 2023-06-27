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Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома"

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Вторник 27 июня 2023 20:22
Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома" Фото: Юрий Гусев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июня, уволил с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.

Указом №357/2023 Зеленский уволил Гусева с должности.

Отмечается, что это произошло согласно поданному заявлению.

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны критически важна для нашей армии.

"Впереди "Укроборонпром" ждут железные изменения и существенное усиление", - написал министр.

Юрий Гусев - работал в различных органах государственной власти, в Министерстве обороны Украины, был председателем Херсонской областной государственной администрации. Директором "Укроборонпрома" он стал в декабре 2020 года.

Реформа "Укроборонпрома"

РБК-Украина сообщало, что в марте Кабмин начал реформу "Укроборонпрома" для повышения эффективности ОПК Украины.

В мае стало известно, что Государственный концерн "Укроборонпром" превратят в акционерное общество, которое будет полностью принадлежать государству.

Отмечается, что на месте концерна появится современная высокотехнологичная оборонная компания, которая будет централизованно управлять ведущими предприятиями отрасли по направлениям бронетехники, авиастроения и авиаремонта, морских и радарных систем, высокоточного вооружения и боеприпасов.

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Владимир Зеленский Укроборонпром
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