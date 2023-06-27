Законодатели США давят на Байдена с призывом отправит кассетные боеприпасы Украине

Двухпартийная группа законодателей призывает администрацию президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы, которые могут помочь Киеву прорвать укрепленные российские линии, которые притормозили текущее контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy .

Двухпартийная группа во главе Хельсинкской комиссии в пятницу направила Байдену письмо, в котором призвала Белый дом прислать Украине усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, более известные под аббревиатурой DPICM, для помощи в контрнаступлении.

Такое оружие можно использовать для выстрелов из артиллерийских орудий и разбрасывания на поле боя до 88 бомб. Это помогло бы Украине прорезать российские танки и окопанные позиции. Но если их не убрать, бомбы могут оставаться убивать и увечить гражданских еще долго после того, как боевые действия прекратятся.

Законодатели учитывают потенциальные проблемы с правами человека, связанные с оружием, однако заявили, что Украина была "ответственным распорядителем" оружия, предоставленного США.

"Во время холодной войны DPICM были разработаны и использованы специально для противодействия численному и материальному превосходству России. Теперь они могут быть использованы по назначению для защиты Украины - и для защиты Украиной Европы, и, в конце концов, для национальной безопасности США", - считают законодатели.

Бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс отметил, что когда DPICM достигает цели, она убивает гораздо больше россиян. Суббоеприпасы, которые поступают от DPICM, имеют кумулятивный заряд, который может пробивать броню от 4 до 8 дюймов (10.16 - 20.32 см).

"Так что технически, чтобы уничтожить взвод или роту, вы будете стрелять гораздо меньше", - сказал он.

Военные аналитики говорят, что DPICM может помочь решить проблему нехватки артиллерии Украины.

Другие эксперты говорят, что отправка кассетных боеприпасов подорвет международные режимы контроля над вооружениями, включая Конвенцию о кассетных боеприпасах, направленную на предотвращение глобального распространения этих противоречивых боеприпасов, которые разбрасывают взрывные бомбы на большие территории. При этом ни Россия, ни Украина не являются участниками Конвенции. В то же время США запрещено экспортировать DPICM.

При этом в администрации Байдена, похоже, склоняются к возможному предоставлению оружия. Поэтому президент США мог бы предоставить Конгрессу указание, позволяющее передачу спорных боеприпасов Украине.

Украина уже получила DPICM от других союзников по НАТО

Издание сообщало, что прошлой осенью Турция якобы начала посылать Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, разработанные США. При этом Штаты имеют гораздо больший арсенал такого оружия - законодатели считают, что запасы составляют около 3 млн единиц, которые можно использовать со 155-мм гаубиц.

Также есть информация, что в начале этого года украинские войска использовали кассетные боеприпасы, пытаясь вернуть территорию на востоке Донбасса.

Желание Украины получить кассетные боеприпасы

Еще в конце 2022 CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Байдена не была готова выполнить это пожелание.

В феврале 2023 году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

При этом СМИ сообщали, что Эстония рассматривала возможность передачи кассетных боеприпасов Украине, но для этого необходимо согласие Германии.

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