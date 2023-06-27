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В Силах обороны анонсировали результаты на фронте, которые порадуют всех

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Вторник 27 июня 2023 14:03
В Силах обороны анонсировали результаты на фронте, которые порадуют всех Фото: Наталья Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС не доставил Силам обороны Украины те хлопоты, на которые рассчитывали захватчики. Наши бойцы вкладываются в план контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк на брифинге.

Она отметила, что подрыв ГЭС не доставил ВСУ таких хлопот, на которые рассчитывали россияне. Однако некоторые изменения в боевой работе произошли. При этом, по словам Гуменюк, такие изменения вкладываются в тот глобальный план, с того же "страшного продвижения" Сил обороны, который так пугает захватчиков.

Спикер отметила, что россияне продолжают осознавать, что даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа, которую они вызвали, не остановит ВСУ.

"Мы продолжаем боевую работу, она результативна и идет заранее согласованным планом. Очень скоро будут результаты, которые всех обрадуют, я уверена", - сказала Гуменюк.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва россиянами ГЭС 6 июня подтопило десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Но больше всего пострадал левый оккупированный берег Днепра. При этом россияне не проводили эвакуацию населения.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-за российского теракта погиб по меньшей мере 21 человек.

Причем пропавшими без вести в результате после ГЭС числятся 109 человек.

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