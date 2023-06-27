Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Компания Rheinmetall объявила, что заказ составляет трехзначное число миллионов евро. Также была достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии.

Отмечается, что первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные - в течение 2024 года.

Речь идет о танках Leopard 2A4, которые Rheinmetall переняла с предыдущих запасов в разных государствах, которые были у них на вооружении.

Танковая коалиция для Украины Союзники Украины создали танковую коалицию для того, чтобы вооружить украинские военные более современной техникой. Власти ряда европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла. При этом в середине июня Украина просила у Германии больше танков Leopard 2 для контрнаступления. К тому же, в конце прошлого месяца Испания объявила о поставках еще четырех Leopard 2 Украине.

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