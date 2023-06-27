ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский показал, как снайпер уничтожил российского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута

Новина українською →
Бахмут, Вторник 27 июня 2023 12:40
Сырский показал, как снайпер уничтожил российского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута Фото: снайпер уничтожил российского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута Донецкой области (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские снайперы не боятся близко подбираться к врагу, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Бахмутское направление. Работают снайперы группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого", - рассказал он.

По данным генерала, оккупант был уничтожен с 250 метров.

"Прекрасная работа", - констатировал Сырский.

Ситуация в районе Бахмута и на Бахмутском направлении

Отметим, что украинские силы обороны продолжают продвигаться в районе Бахмута и на данном направлении. Как рассказали пограничники, важной задачей здесь является уничтожение вражеской пехоты.

Снайперы в этом аспекте играют важную роль. Так, буквально недавно генерал Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил оккупанта с расстояния 420 м на Бахмутском направлении. Кроме того, группа снайперов уничтожила живую силу противника и с 380 м в этом районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут
NEWS
В годовщину удара по ТЦ россияне вновь ударили по Кременчугу ракетой Х-22, - Воздушные силы
В годовщину удара по ТЦ россияне вновь ударили по Кременчугу ракетой Х-22, - Воздушные силы
DAILY
Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта
Данила Крамаренко, Юлия Акимова Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта