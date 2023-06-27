Проверка укрытий в Киеве: Кабмин поддержал выговоры Кличко и начальнику КГВА
Кабинет министров поддержал инициативу, согласно которой выговоры получают мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Виталий Попко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.
Помимо Кличко и Попко выговоры также объявили:
- главе Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации Сергею Садовому;
- главе Оболонской районной в городе Киеве госадминистрации Кириллу Фесику;
- главе Печерской районной в городе Киеве госадминистрации Наталье Кондрашовой;
- главе Соломянской районной в городе Киеве госадминистрации Ирине Чечотке;
- первому заместителю главы Дарницкой районной в городе Киеве госадминистрации Николаю Калашнику;
- первому заместителю Шевченковской районной в городе Киеве госадминистрации Александру Поповцеву.
Трагедия в Киеве
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты пытались ударить по Киеву баллистическими ракетами. Все воздушные цели были сбиты украинскими защитниками, но в нескольких районах столицы упали обломки.
В результате происшествия погибли две женщины и один ребенок - они не могли попасть в укрытие в поликлинике, поскольку оно было закрыто.
В результате расследования четыре человека были задержаны - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.
При этом в Украине провели проверку всех укрытий, по итогам которой Совет нацбезопасности и обороны обсудил кадровые и дисциплинарные решения. Сегодня эти решения поддержал Кабмин.
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