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Проверка укрытий в Киеве: Кабмин поддержал выговоры Кличко и начальнику КГВА

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Киев, Вторник 27 июня 2023 19:18
Проверка укрытий в Киеве: Кабмин поддержал выговоры Кличко и начальнику КГВА Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров поддержал инициативу, согласно которой выговоры получают мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Виталий Попко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Помимо Кличко и Попко выговоры также объявили:

  • главе Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации Сергею Садовому;
  • главе Оболонской районной в городе Киеве госадминистрации Кириллу Фесику;
  • главе Печерской районной в городе Киеве госадминистрации Наталье Кондрашовой;
  • главе Соломянской районной в городе Киеве госадминистрации Ирине Чечотке;
  • первому заместителю главы Дарницкой районной в городе Киеве госадминистрации Николаю Калашнику;
  • первому заместителю Шевченковской районной в городе Киеве госадминистрации Александру Поповцеву.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты пытались ударить по Киеву баллистическими ракетами. Все воздушные цели были сбиты украинскими защитниками, но в нескольких районах столицы упали обломки.

В результате происшествия погибли две женщины и один ребенок - они не могли попасть в укрытие в поликлинике, поскольку оно было закрыто.

В результате расследования четыре человека были задержаны - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

При этом в Украине провели проверку всех укрытий, по итогам которой Совет нацбезопасности и обороны обсудил кадровые и дисциплинарные решения. Сегодня эти решения поддержал Кабмин.

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