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В Беларуси создадут учебно-боевые центры для подготовки своих и российских военных

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Вторник 27 июня 2023 15:39
В Беларуси создадут учебно-боевые центры для подготовки своих и российских военных Фото: в Беларуси создадут учебно-боевые центры для подготовки своих и российских военных (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Иван Носальский

Режим диктатора Александра Лукашенко решил создать учебно-боевые центры, где будут тренировать белорусских и российских военных.

Об этом сказано в проекте соглашения между РФ и РБ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мая краіна Беларусь".

По информации издания, такую инициативу нижняя палата парламента Беларуси должна ратифицировать уже завтра, 28 июня.

В проекте соглашения отмечается, что учебно-боевые центры якобы отвечают целям поддержания мира и стабильности в России.

Зарплаты солдатам будет выплачивать та страна, откуда они прибыли. Но при этом средства на обеспечение питанием, вещами и медицинскими услугами будут брать из бюджета Беларуси.

Участие Беларуси в войне против Украины

Напомним, Беларусь является непрямым участником войны России против Украины. Она предоставила солдатам страны-агрессора свою территорию для того, чтобы те вторглись на территорию нашего государства 24 февраля 2022 года.

Российские оккупанты неоднократно били ракетами по территории Украины из Беларуси в первые месяцы войны.

Белорусский режим всячески поддерживает агрессию против нашей страны и сейчас, в частности, на полигонах РБ продолжают тренировать российских солдат для войны.

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