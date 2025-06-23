США ударили по Ирану, а Россия атаковала полигон ВСУ: новости за выходные

Соединенные Штаты Америки в ночь на воскресенье ударили по Ирану. В тот же день российские военные атаковали полигон Сухопутных сил ВСУ.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Заметим, что в течение последней недели активно обсуждался вопрос о том, присоединятся ли США к войне на Ближнем Востоке. Однако уже в ночь на 22 июня стало известно, что Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану.
Президент Дональд Трамп охарактеризовал операцию как "впечатляющий военный успех" и даже пригрозил продолжить удары, если Тегеран не вернется за стол переговоров по новой ядерной сделке.
Как сообщается, для атак использовались сверхтяжелые противобункерные авиабомбы GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), способные проникать сквозь толстые защитные конструкции. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что все три цели получили существенные разрушения.
Заметим, что несмотря на предупреждение США о нежелательности ответа, Тегеран заявил, что все же готовит ответ на американскую атаку.
Днем 22 июня россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.
Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими, однако, отмечалось, что при получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.
В отдельном материале РБК-Украина собрало первые детали вражеского удара.
Под вечер того же 22 июня, в православной церкви Дамаска произошел теракт. По сообщениям очевидцев, сначала двое вооруженных мужчин начали стрелять по верующим, а затем один из них подорвал себя.
Гражданская оборона Сирии сообщила, что в результате данного теракта погибло более 15 человек, а еще более 50 получили ранения.
По данным СМИ, террорист смертник был связан с террористической группировкой ИГИЛ.
В конце прошлой недели на свободу, после четырех лет пребывания в российской тюрьме в оккупированном Крыму, вышел журналист проекта "Крым.Реалии" Владислав Есипенко.
Гендиректор "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Стивен Капус рассказал, что Есипенко находился в заключении более четырех лет.
"Находился под арестом за то, чего не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за правду о событиях в Крыму, оккупированном Россией. За это его подвергали пыткам - физическим и психологическим", - отметил Капус.
В субботу, 21 июня, при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров.
По данным СМИ, освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Кита Келлога. Известно, что Келлог провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.
Заместитель Келлога Джон Коул заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.
Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина мы подробно рассказали первые подробности относительно освобождения политзаключенных в Беларуси.
В отдельном материале РБК-Украина забрало все, что известно о самом популярном оппозиционере Беларуси Сергее Тихановском, который был в группу освобожденных политзаключенных.
Важно отметить, что среди освобожденных в Беларуси есть:
В Крыму известного коллаборациониста и владельца зоопарка "Тайган" Олега Зубкова разорвал собственный лев. К вечеру воскресенья мужчину доставили в больницу.
Как сообщается, одно из животных внезапно атаковало коллаборанта во время кормления и вгрызлось ему в шею.
Стоит отметить, что по данным российских СМИ, это далеко не первый случай. Более того - это как минимум четвертый случай за последние несколько лет.
К примеру в прошлом октябре эти же львы ликвидировали администратора зоопарка Леокадию Перевалову. Однако тогда Зубков заявил, что оставит животных "на разведение".
Правоохранители возбудили два уголовных дела против Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве со сборами на лечение.
Полиция расследует возможное мошенничество и отмывание "грязных" денег.
Так, правоохранители отреагировали на информацию о возможном мошенничестве Гусакова, связанном со сбором средств на якобы закупку дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.
После многочисленных слухов в медиа о возможном бегстве за границу, вице-премьер по национальному единству Алексей Чернышов вернулся в Украину.
"Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена", - подчеркнул министр.
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