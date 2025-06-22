ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США повредили ядерный объект Ирана в Фордо: спутниковые снимки

Иран, Воскресенье 22 июня 2025 17:34
UA EN RU
США повредили ядерный объект Ирана в Фордо: спутниковые снимки Фото: США повредили ядерный объект Ирана в Фордо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спутниковые снимки подтвердили, ядерный объект в Фордо получил повреждения после ночного удара США по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Пока нет точной информации о том, насколько ядерный объект в Фордо поврежден и повреждения, вызванные американскими бомбардировщиками, проникли глубоко внутрь.

Стоит заметить, что Израиль некоторое время призывал США вмешаться, ведь данный объект построен на склоне горы и для его поражения были нужны специальные бомбы, которые предназначены для уничтожения бункеров.

Спутниковые снимки ядерного объекта в Фордо до и после показывают повреждения после ударов США.

Ядерный обогатительный завод в Фордоу до и после ударов США

Гряда в Фордоу до и после ударов США

Входы в туннели в Фордоу до и после ударов США

США ударили по Ирану 22 июня

Напомним, что Израиль начал операцию под названием "Львиный народ" 13 июня. В течение этой недели ЦАХАЛ нанес ряд ударов по военным и ядерным объектам в Иране.

Были ликвидированы десятки высокопоставленных командиров Ирана и ядерных физиков, которые работали над ядерной программой страны. Недавно в Израиле предупредили, что операция не прекратится, пока не будут достигнуты поставленные цели.

В течение длительного времени существовали предположения о возможном участии США в операции. Однако уже в ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану.

Президент Дональд Трамп охарактеризовал эту операцию как"впечатляющий военный успех".

В то же время Трамп пообещал, что США продолжат наносить удары, если Тегеран не согласится начать переговоры по ядерной сделке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Ядерная безопасность
Новости
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде