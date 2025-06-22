США повредили ядерный объект Ирана в Фордо: спутниковые снимки
Спутниковые снимки подтвердили, ядерный объект в Фордо получил повреждения после ночного удара США по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Пока нет точной информации о том, насколько ядерный объект в Фордо поврежден и повреждения, вызванные американскими бомбардировщиками, проникли глубоко внутрь.
Стоит заметить, что Израиль некоторое время призывал США вмешаться, ведь данный объект построен на склоне горы и для его поражения были нужны специальные бомбы, которые предназначены для уничтожения бункеров.
Спутниковые снимки ядерного объекта в Фордо до и после показывают повреждения после ударов США.
Ядерный обогатительный завод в Фордоу до и после ударов США
Гряда в Фордоу до и после ударов США
Входы в туннели в Фордоу до и после ударов США
США ударили по Ирану 22 июня
Напомним, что Израиль начал операцию под названием "Львиный народ" 13 июня. В течение этой недели ЦАХАЛ нанес ряд ударов по военным и ядерным объектам в Иране.
Были ликвидированы десятки высокопоставленных командиров Ирана и ядерных физиков, которые работали над ядерной программой страны. Недавно в Израиле предупредили, что операция не прекратится, пока не будут достигнуты поставленные цели.
В течение длительного времени существовали предположения о возможном участии США в операции. Однако уже в ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану.
Президент Дональд Трамп охарактеризовал эту операцию как"впечатляющий военный успех".
В то же время Трамп пообещал, что США продолжат наносить удары, если Тегеран не согласится начать переговоры по ядерной сделке.
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