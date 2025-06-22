США повредили ядерный объект Ирана в Фордо: спутниковые снимки

Спутниковые снимки подтвердили, ядерный объект в Фордо получил повреждения после ночного удара США по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Пока нет точной информации о том, насколько ядерный объект в Фордо поврежден и повреждения, вызванные американскими бомбардировщиками, проникли глубоко внутрь.

Стоит заметить, что Израиль некоторое время призывал США вмешаться, ведь данный объект построен на склоне горы и для его поражения были нужны специальные бомбы, которые предназначены для уничтожения бункеров.

Спутниковые снимки ядерного объекта в Фордо до и после показывают повреждения после ударов США.

Ядерный обогатительный завод в Фордоу до и после ударов США

Гряда в Фордоу до и после ударов США

Входы в туннели в Фордоу до и после ударов США