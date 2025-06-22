США присоединились к ударам по Ирану: что говорит Трамп

Соединенные Штаты Америки присоединились к операции Израиля против ядерных и военных объектов Ирана. Нанесены удары по трем объектам.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть Truth Social .

"Мы завершили нашу исключительно успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана", - сообщил он.

По словам Трампа, на объект в Фордо были сброшены все бомбы, а самолеты благополучно возвращаются на базу.

"Поздравления нашим великим американским воинам. В мире нет другой армии, способной на такое. Сейчас - время для мира", - добавил он.

В то же время, американский чиновник сообщил изданию Reuters, что бомбардировщики B-2 принимали участие в атаке США на Иран.