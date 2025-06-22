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США присоединились к ударам по Ирану: что говорит Трамп

Воскресенье 22 июня 2025 03:05
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США присоединились к ударам по Ирану: что говорит Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки присоединились к операции Израиля против ядерных и военных объектов Ирана. Нанесены удары по трем объектам.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть Truth Social.

"Мы завершили нашу исключительно успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана", - сообщил он.

По словам Трампа, на объект в Фордо были сброшены все бомбы, а самолеты благополучно возвращаются на базу.

"Поздравления нашим великим американским воинам. В мире нет другой армии, способной на такое. Сейчас - время для мира", - добавил он.

В то же время, американский чиновник сообщил изданию Reuters, что бомбардировщики B-2 принимали участие в атаке США на Иран.

"B-2 может быть оснащен для перевозки 30000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенного для уничтожения целей глубоко под землей. Это оружие, которое, по словам экспертов, может быть использовано для удара по ядерной программе Ирана, включая Фордо", - пишет издание.

Переговоры США с Ираном

Израиль в ходе операции, которая стартовала на прошлой неделе, нанес серию ракетных ударов по ядерным и военным объектам Ирана. Это произошло на фоне отказа Тегерана подписывать с США ядерное соглашение.

19 июня стало известно, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько телефонных разговоров о дипломатическом решении конфликта между Ираном и Израилем.

Президент США дал Тегерану до двух недель, чтобы возобновить переговоры. В Белом доме заявили, что за это время он будет решать, присоединится ли Вашингтон к операции Израиля.

В то же время, в Иране уже объявили, что не намерены возвращаться к дипломатии, пока Израиль продолжает бомбить военные и ядерные объекты.

Президент США Дональд Трамп ответил, что не уверен, что даже при желании смог бы остановить израильские удары по Ирану, чтобы удовлетворить требования Тегерана.

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