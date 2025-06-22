Россияне ударили по полигону ВСУ во время занятий военных, есть погибшие и раненые

Россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Сухопутных войск ВСУ.

Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими. При получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.

"Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях", - говорится в заявлении.

По состоянию на 17:27 командованию было известно о 3 погибших и 11 раненых.

Командование Сухопутных войск уже выясняет все обстоятельства трагедии. Для этого создали специальную комиссию, а на месте происшествия работают правоохранительные органы.

"Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором", - отметили в командовании.