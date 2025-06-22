Россияне ударили по полигону ВСУ во время занятий военных, есть погибшие и раненые
Россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Сухопутных войск ВСУ.
Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими. При получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.
"Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях", - говорится в заявлении.
По состоянию на 17:27 командованию было известно о 3 погибших и 11 раненых.
Командование Сухопутных войск уже выясняет все обстоятельства трагедии. Для этого создали специальную комиссию, а на месте происшествия работают правоохранительные органы.
"Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором", - отметили в командовании.
Российские удары по полигонам и центрам подготовки
Напомним, это уже не первый случай, когда российские оккупанты атакуют ракетами полигоны и центры подготовки ВСУ.
В начале июня россияне ударили "Искандером" по 239-му полигону в Днепропетровской области. По данным Сухопутных войск, от атаки погибли 12 человек, еще более 60 были ранены.
А несколькими днями позже под ударом баллистики оказался полигон в Полтавской области. В результате удара два человека получили ранения, но умерли в больнице.
Кроме того, в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области. В результате атаки также были погибшие и раненые среди военных.
На фоне ударов РФ тогда еще командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый подал в отставку. Впоследствии ее принял президент, но перевел Драпатого командовать Объединенными силами.
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