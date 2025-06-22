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"Пренебрегли безопасностью". В Сухопутных войсках раскрыли детали удара РФ по полигону ВСУ

Украина, Воскресенье 22 июня 2025 19:14
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"Пренебрегли безопасностью". В Сухопутных войсках раскрыли детали удара РФ по полигону ВСУ Фото: спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев (youtube.com Media Center Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Удар по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ был нанесен, вероятно, ракетой Искандер-М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

"По предварительной информации, был удар ракетой Искандер-М. Это временный учебно-тренировочный полигон, он не постоянным, на нем люди не находятся постоянно, не живут на нем", - пояснил Саранцев.

Он рассказал, что такой полигон используется военными для выполнения определенных учебных задач.

"Весь личный состав во время тревоги был рассредоточен и находился в укрытиях", - отметил спикер.

Саранцев также уточнил, что почти весь личный состав находился в укрытиях уже за несколько минут до удара.

"Вместе с тем к сожалению были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими", - пояснил он.

Обновлено в 19:33.

По уточненной информации Сухопутных войск ВС Украины по состоянию на 19:27 количество раненых составляет 14 человек.

Удары по полигонам ВСУ

Напомним, что ранее сегодня, 22 июня, россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.

Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими, однако, отмечалось, что при получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.

РБК-Украина собрало первые детали вражеского удара в материале.

Однако, к сожалению, это уже не первый случай, когда российские оккупанты атакуют ракетами полигоны и центры подготовки ВСУ.

В начале июня россияне ударили "Искандером" по 239-му полигону в Днепропетровской области. Тогда, по данным Сухопутных войск, от вражеского удара погибли 12 человек, еще более 60 были ранены.

А несколькими днями позже под ударом баллистики оказался полигон в Полтавской области. В результате удара два человека получили ранения, но умерли в больнице.

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