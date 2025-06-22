"Пренебрегли безопасностью". В Сухопутных войсках раскрыли детали удара РФ по полигону ВСУ

"По предварительной информации, был удар ракетой Искандер-М. Это временный учебно-тренировочный полигон, он не постоянным, на нем люди не находятся постоянно, не живут на нем", - пояснил Саранцев.

Он рассказал, что такой полигон используется военными для выполнения определенных учебных задач.

"Весь личный состав во время тревоги был рассредоточен и находился в укрытиях", - отметил спикер.

Саранцев также уточнил, что почти весь личный состав находился в укрытиях уже за несколько минут до удара.

"Вместе с тем к сожалению были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими", - пояснил он.

Обновлено в 19:33.

По уточненной информации Сухопутных войск ВС Украины по состоянию на 19:27 количество раненых составляет 14 человек.