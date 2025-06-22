"Пренебрегли безопасностью". В Сухопутных войсках раскрыли детали удара РФ по полигону ВСУ
Удар по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ был нанесен, вероятно, ракетой Искандер-М.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в эфире телемарафона.
"По предварительной информации, был удар ракетой Искандер-М. Это временный учебно-тренировочный полигон, он не постоянным, на нем люди не находятся постоянно, не живут на нем", - пояснил Саранцев.
Он рассказал, что такой полигон используется военными для выполнения определенных учебных задач.
"Весь личный состав во время тревоги был рассредоточен и находился в укрытиях", - отметил спикер.
Саранцев также уточнил, что почти весь личный состав находился в укрытиях уже за несколько минут до удара.
"Вместе с тем к сожалению были некоторые военнослужащие, которые пренебрегли мерами безопасности и большинство из них как раз оказались пострадавшими", - пояснил он.
Обновлено в 19:33.
По уточненной информации Сухопутных войск ВС Украины по состоянию на 19:27 количество раненых составляет 14 человек.
Удары по полигонам ВСУ
Напомним, что ранее сегодня, 22 июня, россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.
Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими, однако, отмечалось, что при получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.
РБК-Украина собрало первые детали вражеского удара в материале.
Однако, к сожалению, это уже не первый случай, когда российские оккупанты атакуют ракетами полигоны и центры подготовки ВСУ.
В начале июня россияне ударили "Искандером" по 239-му полигону в Днепропетровской области. Тогда, по данным Сухопутных войск, от вражеского удара погибли 12 человек, еще более 60 были ранены.
А несколькими днями позже под ударом баллистики оказался полигон в Полтавской области. В результате удара два человека получили ранения, но умерли в больнице.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.