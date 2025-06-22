Обманные маневры B-2, "Томагавки" и 14 бомб: в армии США раскрыли детали удара по Ирану

США подтвердили, что удар по ядерным объектам Ирана наносились сверхтяжелыми противобункерными авиабомбами GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), которые до этого не использовались в реальном бою. По предварительным оценкам, все три атакованных объекта получили тяжелые повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления министра обороны США Пита Хегсета и руководителя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Дика Кейна во время брифинга 22 июня.

Операция по уничтожению иранских ядерных объектов получила название "Полуночный молот", заявил Кейн. Для ее прикрытия была проведена "операция обмана".

20 июня с территории США в воздух взлетела эскадра бомбардировщиков B-2. Часть эскадры полетела в сторону Тихого океана, чтобы запутать иранскую разведку, тогда как семь самолетов, которые должны были наносить удар, тайно направились в сторону Ближнего Востока.

"Это было спланировано и выполнено в нескольких сферах и театрах военных действий с координацией, которая отражает нашу способность проецировать силу на глобальный уровень со скоростью и точностью в то время и в том месте, которое выберет наша страна", - заявил Кейн.

Для удара по Ирану использовали:

14 противобункерных бомб с бомбардировщиков B-2;

более 20 крылатых ракет "Томагавк", которые запустила атомная подводная лодка ВМС США;

ряд других высокоточных средств.

Всего США во время операции использовали 75 единиц оружия, а обеспечивали удар 125 самолетов.

Были поражены объекты иранской ядерной программы в Исфахане, в Натанзе и в Фордо. Последний получил по меньшей мере 12 попаданий противобункерными авиабомбами. Министр обороны США Хегсет выразил ожидания, что операция была удачной.