"Они предали дипломатию". Иран пообещал ответить на удар США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран стал свидетелем "предательства дипломатии" со стороны администрации Трампа.

"Они не могут говорить о дипломатии, они предали дипломатию", - сказал Багаи.

Однако добавил, что, по его мнению, "дипломатия никогда не заканчивается".

"Никто не знает, что будет дальше, но несомненно, что ответственность за последствия этой войны должны нести США и Израиль", - подчеркнул спикер.

Дипломат отказался рассказать, как именно Иран может отреагировать на военные удары США по его ядерным объектам. А также не стал раскрывать масштабы повреждений, которые были вызваны ударами США.

Однако Багаи отметил, что Тегеран "имеет право ... реализовать свое право на самооборону".

"И мы это сделаем, это точно", - подчеркнул спикер.