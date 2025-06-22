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"Они предали дипломатию". Иран пообещал ответить на удар США

Иран, Воскресенье 22 июня 2025 19:21
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"Они предали дипломатию". Иран пообещал ответить на удар США Фото: аятолла Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Иран резко отреагировал на ночные удары США по ядерным объектам, обвинив администрацию президента США Дональда Трампа в "предательстве дипломатии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран стал свидетелем "предательства дипломатии" со стороны администрации Трампа.

"Они не могут говорить о дипломатии, они предали дипломатию", - сказал Багаи.

Однако добавил, что, по его мнению, "дипломатия никогда не заканчивается".

"Никто не знает, что будет дальше, но несомненно, что ответственность за последствия этой войны должны нести США и Израиль", - подчеркнул спикер.

Дипломат отказался рассказать, как именно Иран может отреагировать на военные удары США по его ядерным объектам. А также не стал раскрывать масштабы повреждений, которые были вызваны ударами США.

Однако Багаи отметил, что Тегеран "имеет право ... реализовать свое право на самооборону".

"И мы это сделаем, это точно", - подчеркнул спикер.

США ударили по Ирану 22 июня

Заметим, что в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Это произошло после более чем недели после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По состоянию на сейчас Израиль уже нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана, а также успел ликвидировать десятки топ-командиров Ирана и физиков-ядерщиков, которые занимаются ядерной программой страны.

В частности источники NBC News сообщали, авиаудары Израиля, вероятно, отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев назад.

Между тем инспекторы ООН и разведка США ранее сообщали, что не обнаружили доказательств быстрого получения Ираном ядерного оружия и опровергли эмоциональные заявления некоторых мировых лидеров на эту тему.

Напомним, что сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс очертил "красные линии" для Ирана и озвучил ключевые вопросы, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

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