"Они предали дипломатию". Иран пообещал ответить на удар США
Иран резко отреагировал на ночные удары США по ядерным объектам, обвинив администрацию президента США Дональда Трампа в "предательстве дипломатии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран стал свидетелем "предательства дипломатии" со стороны администрации Трампа.
"Они не могут говорить о дипломатии, они предали дипломатию", - сказал Багаи.
Однако добавил, что, по его мнению, "дипломатия никогда не заканчивается".
"Никто не знает, что будет дальше, но несомненно, что ответственность за последствия этой войны должны нести США и Израиль", - подчеркнул спикер.
Дипломат отказался рассказать, как именно Иран может отреагировать на военные удары США по его ядерным объектам. А также не стал раскрывать масштабы повреждений, которые были вызваны ударами США.
Однако Багаи отметил, что Тегеран "имеет право ... реализовать свое право на самооборону".
"И мы это сделаем, это точно", - подчеркнул спикер.
США ударили по Ирану 22 июня
Заметим, что в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Это произошло после более чем недели после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
По состоянию на сейчас Израиль уже нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана, а также успел ликвидировать десятки топ-командиров Ирана и физиков-ядерщиков, которые занимаются ядерной программой страны.
В частности источники NBC News сообщали, авиаудары Израиля, вероятно, отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев назад.
Между тем инспекторы ООН и разведка США ранее сообщали, что не обнаружили доказательств быстрого получения Ираном ядерного оружия и опровергли эмоциональные заявления некоторых мировых лидеров на эту тему.
Напомним, что сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс очертил "красные линии" для Ирана и озвучил ключевые вопросы, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
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