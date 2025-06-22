"Наконец-то дома": Чернышов вернулся в Украину после волны слухов о побеге
После многочисленных слухов в медиа о возможном бегстве за границу, вице-премьер по национальному единству Алексей Чернышов вернулся в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.
"Наконец дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена", - подчеркнул министр.
Фото: вице-премьер по национальному единству Алексей Чернышов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
По его словам, уже завтра, 23 июня, он вернется к работе в Кабмине.
"Будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС. Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает", - отметил он в заметке.
Слухи о побеге Чернышова из Украины
Напомним, что на этой неделе в СМИ появилась информация о задержке вице-премьера по национальному единству Алексея Чернышова за рубежом из-за дела о коррупции в Минрегионе.
В его пресс-службе отметили, что он находится в плановой командировке и в ближайшее время вернется. Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заверил, что министр выполняет важные задачи за рубежом.
На волну слухов относительно долгого отсутствия вице-премьера Чернышова отреагировал и украинский президент Владимир Зеленский.
Он коротко объяснил, что вице-премьер находится в служебной командировке за границей и добавил, что тот скоро вернется.
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