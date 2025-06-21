ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самый известный оппозиционер: кто такой Сергей Тихановский, которого отпустил Лукашенко

Украина, Суббота 21 июня 2025 18:18
UA EN RU
Самый известный оппозиционер: кто такой Сергей Тихановский, которого отпустил Лукашенко Фото6 белорусский оппозиционер Сергей Тихановский (facebook.com SergeyTihanovski)
Автор: Карина Левицкая

США поспособствовали освобождению белорусских оппозиционеров. Сегодня благодаря этому на свободу вышел Сергей Тихановский.

РБК-Украина рассказывает, кто это и почему его называют самым известным оппозиционером в Беларуси.

Кто такой Тихановский

Сергей Тихановский - белорусский общественный деятель, бизнесмен и самый известный оппозиционер страны. Сейчас ему 46 лет. Тихановский родился в Горках и вырос в Гомеле, где получил образование на филологическом факультете местного университета.

После учебы занимался предпринимательской деятельностью: организовывал концерты, открывал ночные клубы в Мозыре и Гомеле, руководил сетью салонов мобильной связи и владел видеостудией, которая занималась производством рекламы для известных брендов.

В 2019 году Тихановский основал YouTube-канал "Страна для жизни", который быстро приобрел популярность в Беларуси благодаря своей критике коррупции и злоупотреблений среди чиновников.

Задержание белорусского оппозиционера

Однако в мае 2020 года, накануне очередных президентских выборов Тихановский объявил о намерениях баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ЦИК Беларуси отказала ему в регистрации на выборах. Взамен за него кандидатом в президенты зарегистрировалась жена - Светлана.

29 мая 2020 года во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом на выборах Тихановский и еще 9 человек были задержаны.

Их обвинили в причинении телесных повреждений работникам милиции, а также в "организации действий, нарушающих общественный порядок".

Отметим, что после ареста Сергей присоединился к кампании жены, как руководитель ее штаба и доверенное лицо.

9 августа 2020 года состоялись выборы президента Республики Беларусь, где, "по официальным данным", победил ныне действующий президент Александр Лукашенко. Однако, стоит отметить, что эти результаты не были признаны представителями оппозиции и ряда стран мира.

В результате выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. С 17 августа в Беларуси начались забастовки на крупных промышленных предприятиях.

Летом того же 2020 года стало известно, что Светлана Тихановская вместе с детьми выехала в Литву.

Лукашенко лично приказал задержать Тихановского

Через два месяца после ареста Тихановского, Лукашенко публично заявил, что оппозиционера задержали по его приказу. Так называемый президент обвинил блогера в попытке "организовать Майдан в Беларуси".

В общем известно, что "власть" Беларуси строго наказала Тихановского за его попытки мобилизовать простых людей на политическую деятельность. Его судили в закрытом режиме в Гомельском СИЗО, а в декабре 2021 года решением суда он был приговорен к 18 годам колонии строгого режима по четырем политическим статьям

Позже к сроку наказания добавились еще полтора года за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Однако Сергей категорически отказался признавать вину.

Тихановского держали в полной изоляции от мира. Более двух лет о нем не было никакой информации.

Политзаключенные вышли на свободу

Сегодня же, 21 июня, при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров, среди которых и сам Тихановский. Как сообщается, оппозиционер уже покинул Беларусь. За границей, его ждали сын Карней и дочь Агния, а также жена Светлана.

По данным СМИ, освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Кита Келлога. Известно, что Келлог провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

Заместитель Келлога Джон Коул заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.

При подготовке публикации использовалась информация издания"Наша Нива" и wikipedia.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина мы подробно рассказали об освобождении политзаключенных в Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оппозиционный блок Беларусь
Новости
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде