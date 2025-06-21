Лукашенко освободил 14 белорусских политзаключенных: список

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 21 июня освободил группу политических заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна".

Сегодня в Беларуси были освобождены сразу 14 политзаключенных. Помилование состоялось после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Фото: в Беларуси освободили политзаключенных (t.me/tsikhanouskaya) Уже известно, что всех освобожденных политзаключенных немедленно доставили в Литву. На данный момент известно об освобождении: Сергея Тихановского - приговорен к 19 с половиной годам лишения свободы;

бывшего доцента Белорусского государственного университета Натальи Дулиной - приговорен к трем с половиной годам лишения свободы;

журналиста "Радио Свобода" Игоря Карнея - приговорен к трем годам и 10 месяцам лишения свободы;

69-летней белорусской шведки Галины Краснянской - приговорена к пяти годам лишения свободы;

активиста анархистского движения Акихира Гаевского-Ханаду - приговорен к 15 годам и 9 месяцам лишения свободы;

21-летнего Кирилла Балаханова - приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по делу "Союза белорусского национального щита";

бизнесмена Сергея Шелега - приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы;

гражданина Эстонии Алана Роя. Жена Сергея Светлана Тихановская прокомментировала освобождение политических заключенных. Она поблагодарила Дональда Трампа и других американских чиновников. "Мой муж Сергей на свободе! Трудно описать радость в моем сердце. Мы еще не закончили. 1150 политических заключенных остаются за решеткой. Все должны быть освобождены", - написала она.