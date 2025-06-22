Россия после четырех лет пыток освободила из тюрьмы крымского журналиста Есипенко

Журналист проекта "Крым.Реалии" Владислав Есипенко вышел на свободу после четырех лет пребывания в российской тюрьме в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Крым.Реалии" .

"Более четырех лет Владислав находился под арестом за то, чего не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за правду о событиях в Крыму, оккупированном Россией. За это его подвергали пыткам - физическим и психологическим", - рассказал гендиректор "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Стивен Капус.

Капус также поблагодарил правительства США и Украины за усилия, направленные на возвращение Есипенко домой.

Кто такой Владислав Есипенко

Владислав Есипенко - украинский журналист-фрилансер проекта "Крым.Реалии". Он освещал жизнь на оккупированном полуострове: снимал репортажи, брал уличные опросы, рассказывал об экологических и социальных проблемах в Крыму.

10 марта 2021 года Есипенко задержала ФСБ России. Его обвинили в сборе информации якобы для украинских спецслужб и хранении взрывчатки. У журналиста изъяли авто и провели "обыск", после чего заявили, что нашли самодельное взрывное устройство.

В феврале 2022 года подконтрольный России суд в Симферополе приговорил Есипенко к 5 годам колонии и штрафу. В суде Есипенко заявил о пытках электрическим током и давлении.

За время пребывания в заключении Владислав Есипенко получил ряд престижных наград, в частности: Free Media Award (2022), Freedom to Write Award от PEN America, Национальную премию имени Игоря Лубченко, а также государственную стипендию имени Левка Лукьяненко, которую присуждают украинским политзаключенным.