США готовят новую помощь Украине, а ВСУ сбили еще один Су-25 россиян: новости за 23 мая

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные сбили еще один Су-25

Украинские военные в четверг, 23 мая, сбили еще один российский штурмовик Су-25.

Накануне военнослужащие 110-й бригады уже сбили одну вражескую "сушку", а вчера снова отличились точным выстрелом по еще одному российскому штурмовику.

"Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", - рассказали в бригаде.

США готовят пакет военной помощи Украине почти на 300 млн долларов

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины почти на 300 млн долларов. Его планируют выделить 24 мая, то есть сегодня.

"В пятницу Соединенные Штаты объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов", - пишет издание AP News.

Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.

При этом издание пишет, что эта помощь необходима ВСУ для сдерживания российского наступления в Харьковской области.

Американские чиновники сообщили журналистам, что в пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Великобритания направила Украине пакет помощи для укрепления ПВО

В Украину направляют военный пакет стоимостью 150 млн фунтов стерлингов (более 217 млн евро) для усиления воздушной и морской обороны.

По словам Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, этот пакет поможет защитить разрушенную инфраструктуру Украины.

Великобритания и ее союзники передали радары ПВО, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 млн фунтов стерлингов (81 млн евро).

Кроме того, выделяется 80 млн фунтов стерлингов (более 110 млн евро) на малые катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа.

"Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку Вооруженным силам Украины, чтобы удовлетворить их неотложные потребности в средствах. Она включает в себя больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил", - заявил Шаппс.

Великобритания является самым большим донором, выделив 500 млн фунтов стерлингов. Дания, Эстония, Финляндия и Германия также являются частью Североатлантического союза.

ГУР с помощью дронов атаковало объекты российского ВПК в Татарстане

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили ряд объектов российского ВПК в Татарстане.

По данным источников РБК-Украина в разведке, ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

Местные СМИ сообщали о взрывах раздающихся в Нижнекамске. Кроме этого происходит эвакуация сотрудников из Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины".

В том числе в регионе прекратили работу оба аэропорта в Казани и Нижнекамске. Источники сообщили, что информация о результатах поражения объектов уточняется.

Дроны атаковали военную часть в Краснодарском крае РФ

Вчера, 23 мая, дроны атаковали одну из воинских частей РФ, расположенных в Краснодарском крае. Там произошел пожар.

"БПЛА атаковали в/ч 818-го отдельного радиотехнического центра в Краснодарском крае", - говорится в сообщении Telegram-канала ASTRA.

Так, как выяснила ASTRA, утром, 23 мая, в поселке Глубокий Краснодарского края беспилотники атаковали территорию в/ч 41003. После атаки возник пожар, о пострадавших неизвестно.

Согласно открытым данным, данная военная часть относится к 818-му отдельному радиотехническому центру.

По данным источников РБК-Украина, эту операцию провело ГУР.

Омбудсмен анонсировал "хорошие новости" по возвращению депортированных украинцев

Украина ожидает позитивных новостей о возвращении детей и других граждан, депортированных Россией. Это может произойти на этой неделе.

Как отметил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, Россия с 2014 года депортировала десятки тысяч украинских детей. Официально Украине удалось идентифицировать 19546 детей, которых незаконно вывезла Россия.

При этом Лубинец анонсировал "хорошие новости" по возвращению украинцев домой.

"По посредникам - Катар наиболее успешным. Я надеюсь, что еще на этой неделе мы услышим новые положительные новости относительно возвращения", - сказал уполномоченный.

Омбудсмен добавил, что ожидается возвращение на территорию Украины "детей и не только детей".

Совет назначил нового судью Конституционного суда

Верховная рада Украины назначила нового судью Конституционного суда. Им стал Сергей Резник.

Решение о назначении Потрошителя поддержали 276 народных депутатов.

Как отмечается, впервые назначение судьи КСУ проходило по новой процедуре, кандидатов избирал совещательный совет. На эту должность претендовали еще два человека.

Отключение света. Когда будут действовать графики в Украине 24 мая

В пятницу, 24 мая, графики отключения света будут действовать на протяжении всех суток. Свет будут выключать и бытовым и промышленным потребителям.

"Причина - дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии", - пояснили в "Укрэнерго".

Объекты критической инфраструктуры, выполняющие функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать электроснабжение не будут.

"Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - добавили в компании.