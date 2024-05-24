США готовят новую помощь Украине, а ВСУ сбили еще один Су-25 россиян: новости за 23 мая

Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи для Украины почти на 300 млн долларов. Тем временем украинские военные сбили российский штурмовик Су-25.
РБК-Украина собрало главные новости за 23 мая.
Украинские военные в четверг, 23 мая, сбили еще один российский штурмовик Су-25.
Накануне военнослужащие 110-й бригады уже сбили одну вражескую "сушку", а вчера снова отличились точным выстрелом по еще одному российскому штурмовику.
"Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", - рассказали в бригаде.
Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины почти на 300 млн долларов. Его планируют выделить 24 мая, то есть сегодня.
"В пятницу Соединенные Штаты объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов", - пишет издание AP News.
Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.
При этом издание пишет, что эта помощь необходима ВСУ для сдерживания российского наступления в Харьковской области.
Американские чиновники сообщили журналистам, что в пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
В Украину направляют военный пакет стоимостью 150 млн фунтов стерлингов (более 217 млн евро) для усиления воздушной и морской обороны.
По словам Министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, этот пакет поможет защитить разрушенную инфраструктуру Украины.
Великобритания и ее союзники передали радары ПВО, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 млн фунтов стерлингов (81 млн евро).
Кроме того, выделяется 80 млн фунтов стерлингов (более 110 млн евро) на малые катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа.
"Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку Вооруженным силам Украины, чтобы удовлетворить их неотложные потребности в средствах. Она включает в себя больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил", - заявил Шаппс.
Великобритания является самым большим донором, выделив 500 млн фунтов стерлингов. Дания, Эстония, Финляндия и Германия также являются частью Североатлантического союза.
Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили ряд объектов российского ВПК в Татарстане.
По данным источников РБК-Украина в разведке, ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.
Местные СМИ сообщали о взрывах раздающихся в Нижнекамске. Кроме этого происходит эвакуация сотрудников из Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины".
В том числе в регионе прекратили работу оба аэропорта в Казани и Нижнекамске. Источники сообщили, что информация о результатах поражения объектов уточняется.
Вчера, 23 мая, дроны атаковали одну из воинских частей РФ, расположенных в Краснодарском крае. Там произошел пожар.
"БПЛА атаковали в/ч 818-го отдельного радиотехнического центра в Краснодарском крае", - говорится в сообщении Telegram-канала ASTRA.
Так, как выяснила ASTRA, утром, 23 мая, в поселке Глубокий Краснодарского края беспилотники атаковали территорию в/ч 41003. После атаки возник пожар, о пострадавших неизвестно.
Согласно открытым данным, данная военная часть относится к 818-му отдельному радиотехническому центру.
По данным источников РБК-Украина, эту операцию провело ГУР.
Украина ожидает позитивных новостей о возвращении детей и других граждан, депортированных Россией. Это может произойти на этой неделе.
Как отметил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, Россия с 2014 года депортировала десятки тысяч украинских детей. Официально Украине удалось идентифицировать 19546 детей, которых незаконно вывезла Россия.
При этом Лубинец анонсировал "хорошие новости" по возвращению украинцев домой.
"По посредникам - Катар наиболее успешным. Я надеюсь, что еще на этой неделе мы услышим новые положительные новости относительно возвращения", - сказал уполномоченный.
Омбудсмен добавил, что ожидается возвращение на территорию Украины "детей и не только детей".
Верховная рада Украины назначила нового судью Конституционного суда. Им стал Сергей Резник.
Решение о назначении Потрошителя поддержали 276 народных депутатов.
Как отмечается, впервые назначение судьи КСУ проходило по новой процедуре, кандидатов избирал совещательный совет. На эту должность претендовали еще два человека.
В пятницу, 24 мая, графики отключения света будут действовать на протяжении всех суток. Свет будут выключать и бытовым и промышленным потребителям.
"Причина - дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии", - пояснили в "Укрэнерго".
Объекты критической инфраструктуры, выполняющие функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать электроснабжение не будут.
"Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - добавили в компании.
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