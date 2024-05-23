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Рада назначила нового судью Конституционного суда: что о нем известно

Киев, Четверг 23 мая 2024 12:00
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Рада назначила нового судью Конституционного суда: что о нем известно Фото: Сергей Резник (lnu.edu.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада Украины назначила нового судью Конституционного суда. Им стал Сергей Резник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Решение о назначении Резника поддержали 276 народных депутатов.

Как отмечается, впервые назначение судьи КСУ проходило по новой процедуре, кандидатов избирал совещательный совет. На эту должность претендовали еще два человека.

Что известно о новом судье КСУ

Сергей Резник является профессором кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Из открытых источников известно, что Резник совмещал научную работу с адвокатской деятельностью. В 2015 году он получил ученое звание доцента.

В 2016 году Резника назначили на должность заместителя заведующего кафедрой конституционного права Львовского национального университета. С апреля 2017 по сентябрь 2018 был заместителем декана юридического факультета. С сентября 2021 года - профессор кафедры конституционного права.

С апреля 2019 он занимал должность заместителя главы Научно-консультативного совета Конституционного суда Украины.

В июне 2021 года Резник был назначен на должность проректора по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству ЛНУ.

Напомним, в июле 2023 года Верховная рада приняла закон об отборе кандидатур на должность судьи Конституционного суда. Как отмечалось выше, Сергей Резник был назначен на должность по новой процедуре.

Этот закон был важен для вступления Украины в ЕС и был одной из рекомендаций Европейской комиссии.

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