Рада назначила нового судью Конституционного суда: что о нем известно

Верховная рада Украины назначила нового судью Конституционного суда. Им стал Сергей Резник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Решение о назначении Резника поддержали 276 народных депутатов.

Как отмечается, впервые назначение судьи КСУ проходило по новой процедуре, кандидатов избирал совещательный совет. На эту должность претендовали еще два человека.

Что известно о новом судье КСУ

Сергей Резник является профессором кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Из открытых источников известно, что Резник совмещал научную работу с адвокатской деятельностью. В 2015 году он получил ученое звание доцента.

В 2016 году Резника назначили на должность заместителя заведующего кафедрой конституционного права Львовского национального университета. С апреля 2017 по сентябрь 2018 был заместителем декана юридического факультета. С сентября 2021 года - профессор кафедры конституционного права.

С апреля 2019 он занимал должность заместителя главы Научно-консультативного совета Конституционного суда Украины.

В июне 2021 года Резник был назначен на должность проректора по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству ЛНУ.