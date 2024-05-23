США готовят пакет военной помощи Украине на почти 300 млн долларов, - AP
Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи для Украины на почти 300 млн долларов. Его планируют выделить завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
"В пятницу Соединенные Штаты объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов", - пишет издание.
Отмечается, что это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.
При этом издание пишет, что эта помощь нужна ВСУ для сдерживания российского наступления в Харьковской области.
Американские чиновники сообщили журналистам, что в пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.
Помощь от США
Украина начала получать военную помощь от США не так давно, а до этого в течение месяцев Конгресс не мог проголосовать за законопроект о помощи Киеву.
В то же время Институт изучения войны считает, что РФ была вынуждена начать повторное наступление в Украине раньше, чем планировала, и это связано с возобновлением помощи от США.
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