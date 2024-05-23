РФ запустила по Харькову и Люботину сразу 15 ракет. Зеленский показал фото последствий
Сегодня, 23 мая, российские террористы запустили по Харькову и Люботину сразу 15 ракет. Недостаточная защита противовоздушной обороны (ПВО) является слабостью не Украины, а мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь", - заявил президент.
Зеленский отметил, что россияне пользуются тем, что Украина сейчас лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки врага вблизи своих границ.
Фото: Зеленский показал фото последствий обстрела Харькова (t.me/V_Zelenskiy_official)
"И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - добавил Зеленский.
По словам Зеленского, террор должен проигрывать во всех условиях и на любом континенте. Это является общей обязанностью всех в мире.
Обстрел Харькова
Российские террористы нанесли сегодня, 23 мая, массированный удар по Харькову. Сначала в городе прогремел один взрыв, после этого еще более десяти.
Враг ударил по предприятию, которое занималось печатью. До этого сообщалось о семи пострадавших и двух погибших, но количество жертв продолжало расти.
Также есть пострадавшие в Золочеве и Люботине.
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