ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные сбили еще один Су-25

Украина, Четверг 23 мая 2024 19:35
UA EN RU
Украинские военные сбили еще один Су-25 Фото: украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 (росСМИ)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные сбили сегодня, 23 мая, российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Накануне военнослужащие 110-й бригады уже сбили одну вражескую "сушку", а сегодня снова отличились точным выстрелом по еще одному российскому штурмовику.

"Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях вражеский Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", - рассказали в бригаде на странице Facebook.

Су-25 - это советский штурмовик, главной задачей которого является поддержка сухопутных войск. Впервые такой штурмовик поднялся в воздух в 1975 году, а на вооружение его взяли в 1981 году.

Напомним, в среду, 22 мая, Генштаб сообщал об уничтожении вражеского штурмовика Су-25 на Покровском направлении.

Еще один Су-25 украинские военные сбили в Донецкой области на прошлой неделе. Тогда также точно поработали бойцы 110 бригады.

Кроме того, в мае бойцы ВСУ также уничтожили российский вертолет Ка-52.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Су-25 Война России против Украины
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать