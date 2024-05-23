Планируют ли россияне наступление на Харьков: ответ ГУР

Сейчас то, что происходит на границе, не является наступлением российских захватчиков на Харьков.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас мы видим именно пограничную операцию и то что происходит это не наступление на Харьков", - заявил он.

По словам Юсова, украинским военным хорошо известны планы и ресурсы россиян по Сумской области.

"Сумы? Если будут основания для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна и планы и ресурсы врага - также", - добавил он.