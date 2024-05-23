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Планируют ли россияне наступление на Харьков: ответ ГУР

Четверг 23 мая 2024 10:58
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Планируют ли россияне наступление на Харьков: ответ ГУР Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сейчас то, что происходит на границе, не является наступлением российских захватчиков на Харьков.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас мы видим именно пограничную операцию и то что происходит это не наступление на Харьков", - заявил он.

По словам Юсова, украинским военным хорошо известны планы и ресурсы россиян по Сумской области.

"Сумы? Если будут основания для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна и планы и ресурсы врага - также", - добавил он.

Наступление РФ на Харьковскую область

Напряженные бои идут по всей линии фронта: украинские защитники дают отпор оккупантам. Несмотря на ожесточенные атаки российских войск, украинская армия мужественно держит оборону и наносит значительные потери врагу.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пристальное внимание уделяется защите всей приграничной зоны.

При этом в начале мая захватчики приступили к Харьковской области. Самые ожесточенные бои идут в Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях.

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