Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Российские войска в Волчанске увязли в уличных боях после незначительных успехов в ходе наступления на севере Харьковской области. Оккупанты понесли большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.
Главком отметил, что продолжает работать в воинских частях на восточном фронте.
"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев в Харьковской области противник полностью увяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг из разных направлений перекидывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - сообщил Сырский.
В районе Липцов (к западу от Волчанска) враг также понес потери и перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций ВСУ.
На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. По словам главнокомандующего, сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать оборону и выйти к реке Оскол.
Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Сырский подчеркнул, что россияне пытаются любой ценой зацепиться за город, используют на этом направлении новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются противотанковыми средствами и FPV-дронами еще при выдвижении.
Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Россия бросает туда более подготовленные подразделения. В штурмы идет пехота, бронетехника, а также нередко захватчики применяют мотоциклы и баги.
По другим направлениям также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Сырский добавил, что главная цель работы в частях - это изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ, усиление резервами и т.п.
facebook.com/CinCAFofUkraine
Российское наступление
Напомним, с 10 мая 2024 года российская армия начала повторное наступление на севере Харьковской области. Россияне дошли до города Волчанск у границы с РФ.
Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский отметил, что РФ расширила фронт на 70 километров. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты в Харьковской области дошли только до первой линии обороны.
Кроме того, захватчики пытаются прорвать оборону украинских сил в районе Авдеевки, а также захватить город Часов Яр в Донецкой области.
Больше о ситуации на севере Харьковской области - в нашем материале.
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