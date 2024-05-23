Дроны атаковали воинскую часть в Краснодарском крае РФ, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

"БПЛА атаковали в/ч 818-го отдельного радиотехнического центра в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Так, как выяснила ASTRA, утром, 23 мая, в поселке Глубокий Краснодарского края беспилотники атаковали территорию в/ч 41003. После атаки возник пожар, о пострадавших неизвестно.

Согласно открытым данным, данная войсковая часть относится к 818-му отдельному радиотехническому центру.

По данным источников РБК-Украина, эту операцию провело ГУР.

Атаки дронов на Краснодарский край

Дроны постоянно атакуют Краснодарский край РФ. К примеру, в ночь на 19 мая под ударом оказался НПЗ в Краснодарском крае, на территорию которого якобы "упал" дрон. Также ВСУ атаковали военный аэродром в этом же российском регионе.

Напомним, в ночь на 27 апреля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край. Тогда были зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Славянск ЭКО" вблизи города Славянск-на-Кубани.