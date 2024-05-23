Поражение российского корабля "Циклон": появились спутниковые снимки последствий удара

В ночь на 19 мая украинские военную поразили российский ракетный корабль "Циклон", который находился в оккупированном Севастополе. В сети появились спутниковые снимки с места удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

На снимках видно разрушение на месте попадания ракеты. Рядом с ним был небольшой ракетный корабль "Циклон". Он является носителем ракет "Калибр", которым Россия обстреливает Украину.

Ранее аналитики Conflict Intelligence Team отмечали, что получили от источника фотографию с места, на которой видно торчащую из воды мачту "Циклона".

Непрямо о затоплении свидетельствует и наличие на месте спасательного катера, который можно увидеть на спутниковых снимках.